Quiz Unifebe levará jogo de perguntas e respostas para 37 escolas de Brusque e região

A 11ª edição do Quiz Unifebe está chegando e, neste ano, 37 escolas públicas e privadas participarão da maior competição entre estudantes do terceirão de Brusque e região. A disputa começa no dia 5 de agosto, em Canelinha, e, até outubro, passará por escolas de Brusque, Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Itajaí, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista e Tijucas.

“O Quiz Unifebe é uma das maiores ações realizadas pela nossa instituição. Ele é aguardado pelos alunos e pela direção das escolas. São três meses de competição em que a Unifebe vai até as escolas e desafia os estudantes do terceirão em um divertido jogo de perguntas e respostas. Neste ano, além da premiação final com bolsa de estudo, os melhores alunos de cada escola e cidade também serão premiados pelo desempenho na disputa”, destaca a reitora da Unifebe, professora Rosemari Glatz.

Ainda mais prêmios

Um dos diferenciais desta edição são as premiações. Na primeira fase da competição, cinco estudantes da mesma escola disputam entre si uma vaga para a final. O melhor aluno da escola, classificado para a próxima etapa, receberá um passaporte para o Beto Carrero World.

Os dez estudantes com melhor pontuação entre os 37 classificados disputarão a final do jogo, que será realizada em novembro, na Unifebe. Os cinco primeiros colocados ganharão bolsas de estudo para cursos de graduação, conforme os percentuais previstos no edital do jogo, disponível no site da instituição. Nesta edição, os melhores alunos de cada cidade também serão premiados com um tablet.

Durante a competição, o ranking de pontuação e as fotos das etapas nas escolas serão divulgados no site unifebe.edu.br.

