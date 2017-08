Quize deputados estaduais não teriam sido eleitos caso o distritão estivesse em vigor

Valores e valores

A propósito da agressão covarde à professora de Indaial, muitos dos que estão acima da faixa acima dos 30 anos devem se lembrar que são do tempo em que, se chegassem em casa e reclamassem do professor, certamente receberiam um castigo. Se a reclamação vinha do professor, muito pior. Hoje temos o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), que em lá seus méritos, mas é pródigo em superestimar direitos e menosprezar deveres, em uma absurda inversão de valores. Nossos professores, todos eles, são verdadeiros heróis.

Efeitos do distritão

Simulação feita pela Folha de S. Paulo com dados das eleições de 2014 e 2016, mostra que se for aprovado o distritão (em que apenas os candidatos com o maior número de votos são eleitos), aproximadamente 9% da Câmara dos Deputados, ou 45 parlamentares, não teria sido eleita. Nos estados o efeito seria mais sentido. Em 20 dos 27 haveria mudanças maiores do que no Legislativo federal. Em SC, por exemplo, 15 deputados estaduais não teriam sido eleitos.

Colonialismo

Faça-se a devida correção: a lei 12.143, de 5 de abril de 2002, sancionada pelo então governador Esperidião Amin, originária de projeto do deputado Antônio Aguiar (PMDB), institui a Semana do Contestado em âmbito estadual, a ser comemorada de 20 a 27 de outubro, com debates e conferências no Poder Legislativo e de eventos cívicos e históricos nas escolas da rede pública e privada de ensino, nos municípios. Como os gaúchos são bons nisso (e de tirar o chapéu, literalmente, tal o sincero amor por suas coisas), se derem espaço na mídia o que se verá e se comemorará será apenas a Semana Farroupilha. Quanto à Semana do Contestado, os municípios da região onde o evento aconteceu há um século, como Caçador e Irani, o rememoram com diversos eventos.

Liberdade

A possibilidade de se proibir a divulgação de pesquisas eleitorais às vésperas das eleições é sempre uma tentação para os parlamentares quando se rediscute legislação, como no momento. Tentação assim teve em março de 2015 o então senador Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) com sua proposta de emenda constitucional, bombardeada pela mídia – Rede Globo em especial – proibindo a divulgação de pesquisas eleitorais nos 15 dias que antecedem a eleição.

Desigualdade

Agora só depende de sanção do governador Raimundo Colombo para virar lei projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, em segundo turno, anteontem, que estabelece uma cota mínima de 10% para mulheres na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de SC. Perdeu-se a oportunidade de se corrigir um erro histórico, que impõe limites a admissão de mulheres nas corporações militares catarinenses. Ademais, prevalece a hipocrisia: nos concursos da PM, mulheres e homens são submetidos às mesmas provas e testes físicos.

Salário reduzido

Este espaço leu e releu, para se certificar se era mesmo verdadeira notícia no site do Senado informando que o salário dos senadores e deputados federais poderá ser reduzido e fixado em R$ 26.723,13, que era o valor vigente até dezembro de 2014. A proposta, do senador Lindbergh Farias (PT-RJ), na forma do Projeto de Decreto Legislativo 129/2017, teve voto favorável do relator Roberto Requião (PMDB-PR) e está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Atualmente, o subsídio dos membros do Congresso Nacional é de R$ 33.763, valor 12,6 vezes superior ao rendimento médio do brasileiro.

Animais

Em comissão da Assembleia Legislativa foi aprovado terça-feira projeto de lei que classifica o que são maus-tratos contra a saúde e a integridade física ou mental dos animais. No mesmo dia e local, e após 22 dias e 700 quilômetros, chegaram três integrantes de cavalgada (e os cavalos tinindo de saúde e cuidados) em alusão ao centenário de Chapecó. Partiram do oeste dia 27 de julho. Entre eles João Sebastião Baptista, de 84 anos.

Destruição

Estudos de mercado ao longo dos últimos 15 anos apontaram prejuízos de R$ 200 bilhões na Eletrobrás, que será privatizada. Fruto da má gestão (ingerência política) da empresa e subsidiárias, entre elas a Eletrosul, que resultou no pior indicador de qualidade do país. A propósito, é uma proeza se tentar saber qual é a atual diretoria da Eletrosul (quase toda composta por políticos) a partir do portal da empresa. O que se quer esconder?

DETALHES

Até o final da tarde de ontem a foto da professora de Indaial Marcia Friggi, de 51 anos, agredida segunda-feira por um aluno de 15 anos, havia sido compartilhada mais de 350 mil vezes em uma rede social.

A interessante dissertação de mestrado acadêmico em Administração do estudante Régis Michels Nazi, exposta terça-feira, na Udesc, onde estuda, em Florianópolis, foi sobre governança corporativa em clubes de futebol… do Rio Grande do Sul.