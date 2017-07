Profissionais ligados a Brusque serão homenageados pela Associação Catarinense de Imprensa

A Associação Catarinense de Imprensa (ACI) irá homenagear seis profissionais com mais de 50 anos de atuação. A solenidade ocorrerá no dia 5 de agosto, na sede social da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Chapecó, e dela participarão Osmar Schlindwein e Mário Pessoa, de Brusque.

Cerca de 500 profissionais de várias áreas da comunicação participarão do almoço festivo e das homenagens no Oeste catarinense. O evento é organizado pela ACI e pela MB Comunicação.

O presidente da associação, Ademir Arnon, e o coordenador do evento, Marcos Bedin, destacam que “será um encontro de integração, cultura e valorização das profissões relacionadas ao mundo da comunicação”.

História viva da mídia

Brusquense, Schlindwein atua na mídia catarinense desde o fim da década de 1950. Já Mário Pessoa é natural de Lages, mas trabalha na Rádio Araguaia desde 1963 e adotou Brusque como sua casa.

Osmar Schlindwein hoje é diretor da CGM Comunicação, sucursal do jornal O Município em Florianópolis, mas começou a sua carreira na imprensa catarinense em 1959, como office-boy do jornal O Estado, de Florianópolis.

Ele foi secretário de redação, gerente e diretor geral de O Estado. Schlindwein participou do processo que transformou o jornal na maior publicação de Santa Catarina nas décadas de 1970 a 1990.

“Entendo ser esta homenagem uma generosidade dos colegas da ACI a um jornalista que ainda continua em atividade, completando quase 60 anos”, diz Schlindwein. Além de atuar no jornal O Estado, ele foi diretor superintendente do Jornal de Santa Catarina, de Blumenau, entre 1985 e 1988.

Schlindwein retornou a O Estado no fim de 1988. No governo Kleinübing, foi diretor da Imprensa Oficial do Estado. Em 1998, ingressou como diretor e sócio da Central de Comunicação.

De 2003 até sua venda, em 2008, foi diretor corporativo do A Notícia, em Joinville. Por um curto período, foi diretor geral do jornal Notícias do Dia. Ao todo, são quase 60 anos contribuindo com a mídia estadual e vários prêmios e homenagens durante este período.

Schlindwein participou de vários projetos inovadores e dos tempos áureos da imprensa de Santa Catarina. Ele é reconhecido entre os profissionais da área como um dos pioneiros do jornalismo moderno catarinense.

Voz reconhecida

Mário Pessoa é uma voz conhecida dos brusquenses desde 1963. Ele conta que era servente de pedreiro quando, em 1958, a Rádio Diário da Manhã abriu seleção para novos colaboradores. Pessoa concorreu com 230 candidatos e foi escolhido.

A trajetória no radiojornalismo começou ali e depois ele se transferiu para Blumenau, onde trabalhou nas rádios Clube, Blumenau e União. Em 1963, ele chegou a Brusque para atuar na Rádio Araguaia.

Pessoa conta que Guilherme e Ingo Renaux eram os sócios da rádio à época. Ele ainda trabalhou na Rádio Clube de São João Batista. No município, foi também vereador, presidente da Câmara, em 1972, e atuou na Secretaria de Administração.

Pessoa foi narrador esportivo no auge do futebol brusquense e transmitiu ao vivo o clássico Carlos Renaux x Paysandú e também os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jacobs). Em Brusque, ele também trabalhou na Secretaria de Comunicação Social de 1990 a 2008.

O locutor se sente lisonjeado pela homenagem. “Deixa qualquer um feliz”, resume Pessoa, hoje com 75 anos. Ele tem 59 anos de atuação no rádio catarinense.