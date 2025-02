Rajadas de vento deixam semáforos inoperantes no Centro de Brusque

O jornal O Município conversou na tarde desta quinta-feira, 13, com o diretor de Sinalização de Brusque, Deivison Casagrande, sobre os semáforos do Centro que pararam de funcionar após as fortes rajadas de vento registradas na cidade.

Segundo Deivison, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) já deslocou equipes para realizar o conserto dos equipamentos.

Questionado se houve registros de acidentes entre veículos devido à situação, Deivison disse que não.

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: