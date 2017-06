Rally de Regularidade reunirá cerca de 100 duplas na Fenajeep

No sábado, dia 17 de junho, às 9h, no Pavilhão da Fenarreco, será dada a largada da prova mais antiga da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep). Em 2017, o Rally de Regularidade vai reunir cerca de 100 duplas, formadas por pilotos e navegadores. Mas, de acordo com o diretor da prova, Rafain Walendowsky, o resultado exitoso da disputa depende, na verdade, de um trio.

“O Rally é uma prova de regularidade. Temos o piloto, o navegador e o carro. Este trio precisa andar em harmonia para conseguir a vitória. Piloto e navegador precisam estar bem entrosados. O navegador é quem passa todas as informações ao piloto, que precisa absorver estes dados e dirigir da forma mais regular possível. Quem perde menos pontos é o campeão da prova. E para manter a dupla ligada em todo o percurso, será oferecido o energético da Conex Energy Drink”, explica Walendowsky.

O Rally de Regularidade da Fenajeep é uma prova de multimarcas. Ou seja, podem se inscrever qualquer tipo de veículo 4×4. E, apesar de acontecer no sábado, o horário não se estende até muito tarde e permite que os competidores ainda prestigiem a programação da festa que, no sábado, apresenta o Jeep Indoor, Desafio Fenajeep e o Salão Off-Road.

As inscrições para o Rally de Regularidade continuam abertas, embora as vagas sejam limitadas. Mais informações pelo endereço eletrônico www.fenajeep.com.br.