Ranking coloca Havan como varejista com maior rentabilidade no Brasil

A Havan conquistou o primeiro lugar em rentabilidade entre as varejistas brasileiras. A informação foi divulgada no ranking Valor 1000, elaborado anualmente pelo jornal Valor Econômico. A rede de lojas também teve o melhor desempenho do comércio de varejo do Sul do país.

O dono da Havan, Luciano Hang, comemorou os resultados do ranking e destacou o empenho de todos para que esse resultado fosse possível. “Uma empresa que trabalha em equipe, cresce junto. Se somos uma das maiores varejistas do país, que emprega mais de 22 mil colaboradores, é graças ao esforço de cada um que trabalha conosco”, afirma.

Entre os dados do ranking, a empresa conquistou ainda o segundo lugar na margem Ebitda, um indicador que mostra o quanto ela é eficiente em suas operações e na gestão de custos. A Havan também ficou em terceiro lugar geral do segmento varejista e na sétima posição entre as 20 empresas com maior rentabilidade do Patrimônio Líquido (PL) médio do Brasil.

A nível regional, a rede de lojas é a 19ª maior empresa do Sul do Brasil em receita líquida, subindo quatro posições em relação ao ano anterior.

O empresário reforçou que o bom resultado financeiro da Havan se reflete em mais investimentos no Brasil, tanto na construção de novas megalojas, como na contratação de novos colaboradores.

Leia também:

1. Cão atravessa rua e causa acidente de trânsito em Guabiruba

2. VÍDEO – Quem foram os primeiros religiosos de Guabiruba

3. Brusque registra 8°C em plena primavera: veja o que muda no tempo

4. Ocupantes de moto ficam feridos após colisão com carro no Guarani, em Brusque

5. Homem tem pênis amputado após sofrer acidente com moto furtada em SC

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

