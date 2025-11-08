Rastro de destruição: Corpo de Bombeiros atende mais de 230 ocorrências após fortes ventos em Santa Catarina

Entre a tarde desta sexta-feira, 7, e a manhã deste sábado, 8, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC) atendeu 238 ocorrências relacionadas aos eventos climáticos que atingiram o estado. As principais demandas envolveram destelhamentos, quedas de árvores, avaliação de riscos e entrega de lonas, especialmente no Oeste, região mais afetada pelos ventos fortes.

A ocorrência de maior destaque foi registrada em Dionísio Cerqueira, na comunidade Jorge Lacerda. Por volta das 16h30 de sexta-feira, fortes ventos atingiram a localidade, provocando destelhamentos e danos em diversas edificações.

As equipes do CBM-SC constataram que cerca de 30 residências foram afetadas, além do ginásio de uma escola. Uma árvore caiu sobre um ônibus escolar, porém não houve feridos.

Na BR-282, entre Xanxerê e Faxinal dos Guedes, também houve registros de árvores caídas sobre a pista, o tombamento de um caminhão e a queda de uma árvore sobre um automóvel, o que resultou na interdição total da rodovia.

As equipes trabalharam por mais de duas horas utilizando motosserras e equipamentos especializados, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e de maquinário particular. A via foi liberada ainda no fim da tarde de sexta-feira. Ocorrências semelhantes também foram registradas em Abelardo Luz.

Na manhã de sábado, as equipes continuavam prestando apoio às famílias atingidas, com distribuição de lonas para cobertura emergencial dos imóveis danificados.

Sul catarinense

No Sul do estado, o CBM-SC registrou ocorrências em Orleans, Lauro Müller e Araranguá. Em Orleans e Lauro Müller, quedas de árvores de grande e médio porte atingiram rodovias estaduais, exigindo corte e retirada dos troncos para liberação do tráfego.

Em Araranguá, os bombeiros resgataram um veículo ilhado após o transbordamento de um rio. O condutor, de 63 anos e com deficiência física, foi retirado em segurança. O veículo foi empurrado até um ponto mais alto, evitando novos riscos. A ocorrência terminou sem feridos, e a vítima ficou aos cuidados da Polícia Militar.

Forças-Tarefa mobilizadas

Com a previsão de ventos marítimos mantida para este sábado, as equipes de Força-Tarefa do CBM-SC dos batalhões de Criciúma e Tubarão seguem em prontidão, assim como todo o efetivo dos quartéis da região. As demais 13 Forças-Tarefa distribuídas pelo estado permanecem em sobreaviso e podem ser acionadas a qualquer momento, conforme a evolução das condições climáticas.

A corporação orienta a população a acompanhar informações pelos canais oficiais e seguir as recomendações da Defesa Civil.