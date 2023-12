Assédio do PL a prefeitos de outros partidos começa a causar atritos em SC

Assédio político

O assédio cada vez maior do PL, comandado pelo governador Jorginho Mello, sobre prefeitos de outros partidos, começa a causar atritos. Por hora há faíscas inflamadas pairando no comando do PP, que não está gostando nem um pouco dos acenos à prefeita de Içara, Dalvânia Cardoso.

Celular proibido 1

Tem sido notícia nacional nas últimas horas decisão da prefeitura do Rio de Janeiro que vai fazer uma consulta popular pare decidir se proíbe ou não o uso de celular por alunos em suas escolas a partir de 2024. O que poucos sabem é que SC está anos-luz à frente no assunto. Tal vedação existe deste janeiro de 2008, pela lei estadual 14.363, sancionada pelo então governador Luiz Henrique da Silveira.

Celular proibido 2

A lei, contudo, precisa ser aprimorada. Há um movimento para que se proíba aos estudantes de terem acesso aos aparelhos durante todo o horário escolar. Hoje ainda é liberado antes do início das aulas e nos intervalos. Outros querem que os aparelhos nem entrem nas escolas.

Multa aos farristas

Os praticantes da famigerada farra do boi, que tristemente ainda resiste em SC, poderão sentir dores no seu bolso, brevemente. A Assembleia Legislativa está prestes a aprovar projeto que prevê a aplicação de multa para pessoas que participem dessa abominável “tradição” açoriana. Os valores são de R$ 20 mil aos promotores e divulgadores, e R$ 10 mil para cada um dos participantes identificados; a àqueles que comercializarem e/ou transportarem animais para tal prática; a quem ceder o veículo de transporte; e ao proprietário, comodatário, ou possuidor do imóvel privado que permita a realização da atividade em sua propriedade.

Maturidade

Ao contrário de alguns legislativos estaduais e até o federal, onde o assunto é ideologizado tanto pela direita conservadora como pela esquerda liberal, a busca de uma lei para garantir a distribuição, pelo SUS, de remédios à base de cannabis, mostra maturidade no nosso parlamento estadual. O projeto segue sem sobressaltos nas comissões, reunindo, inclusive, estudos concluindo que um tratamento básico, que por produtos importados custaria R$ 2 mil, pode baixar para R$ 300 se o cidadão tivesse o direito de comprar nas farmácia, sob receita, lógico.

Motivos há

Motivos há para que o Supremo Tribunal Federal tenha, no momento, uma das piores avaliações populares de toda sua história, com apenas 17% considerando seu desempenho bom ou ótimo. Pudera. Soltar traficantes e corruptos, tentar se sobrepor à Constituição, cancelar processos, descondenar quem já foi condenados por juízes e instancias… E o Congresso (Câmara dos Deputados e Senado) não tem moral nenhuma para criticar o Judiciário: apenas 18% dão desempenho bom ou ótimo. Vergonhoso.

Bolsa Família

A eficiente Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República manda a informação de que o Bolsa Família chega no momento a 236,6 mil famílias em SC, com benefício médio de R$ 680,87. Detalhe: seguindo uma tendência nacional, 86,1% das famílias catarinenses beneficiadas são chefiadas por mulheres. E Joinville é o município com maior número de famílias contempladas neste mês. São 17,3 mil beneficiários, que recebem um valor médio de R$ 679,68.

Algo mais

Secretaria de Turismo de SC vai marcar presença no Salão Nacional do Turismo, de 15 a 17 deste mês, em Brasília, com algo mais que o de sempre do Estado que muitos brasileiros desconhecem e certamente irão se surpreender. Serão exibidos o turismo cultural em Trezes Tílias; o geoparque da Unesco: georota Cânions do Sul; a cultura da erva mate de Jaborá; a aficina de pintura de bolachas de São Martinho; o turismo rural na Serra ; Garopaba como capital do surf catarinense e de aventura; os circuitos cicloturísticos e a produção de arte com conchas.

Apelação

Nossas celebridades ou subcelebridades, estão ganhando cada vez mais espaço na mídia, com milhões se deliciando com tanta futilidade e vulgaridade, partindo para a apelação. Duas anotações de amplo destaque, ontem: Xuxa diz que é adepta dos vibradores e que usa com o marido Junno; “Adoro tomar vinho e fazer sexo comigo mesma”, disse Luiza Brunet.

Identidade

Com 700 servidores multidisciplinares e presente em 30 unidades do Estado, a Polícia Cientifica de SC comemora. O Estado acaba de alcançar o primeiro lugar nacional em emissões de carteira de identidade entre todos os Estados. Foram mais de 600 mil nos últimos seis meses e 70% confeccionadas com o novo modelo, que disponibiliza a versão digital.