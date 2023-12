Bancada catarinense no Congresso é a que mais vota contra o governo Lula

Voto contra

A aferição é do confiável portal Congresso em Foco: a bancada catarinense na Câmara dos Deputados é a que mais contraria interesses do governo na Casa, votando contra 48% dos projetos. Na vice-liderança deste ranking está o Mato Grosso (45%).

Moisés 2026

Dizem as folhas sulinas que o ex-governador Carlos Moisés continua sem dizer sim nem não à ideia, que ele mesmo andou falando tempos atrás, de se candidatar a prefeito de Tubarão e que teria mudado de planos. Estaria preparando desde já sua candidatura ao Senado ou Câmara dos Deputados em 2026. Enquanto isso, sua prioridade é dar todas as atenções possíveis a seu partido, o Republicanos, do qual é presidente estadual, visando as eleições de 2024. Que estão logo ali.

Samba frio 1

O agora encrencado cantor e empresário Alexandre Pires, foco central de pesadas investigações por integrar o “núcleo financeiro” de um suposto esquema de garimpo ilegal na Terra Yanomami, está tendo sua ficha não artística devassada pela mídia.

Samba frio 2

Quanto às suas relações com SC, consta que ele é dono de um apartamento no condomínio Yachthouse Residence Club, em Balneário Camboriú, onde fica o edifício mais alto do Brasil, com 81 andares e 275 metros de altura, e onde o craque Neymar é proprietário de uma cobertura quadríplex. Cada aparamento custa, em média, R$ 8 milhões. O cantor vai ficar um pouco mais rico do que já é com o generoso cachê de R$ 650 mil para se apresentar no próximo Réveillon de Florianópolis.

Tango

Pelo menos 52 parlamentares bolsonaristas viajam para posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, domingo, em Buenos Aires. Levantamento do jornal “O Globo” relaciona 17 deputados estaduais (todos de São Paulo) 26 federais e nove senadores. De SC estão listados o senador Jorge Seif (PL), a deputada federal Daniela Reinehr e o deputado federal Daniel Freitas, ambos do PL.

Perversa escolha

O Brasil e o Mundo estão vendo nas ultimas horas mais uma “desgraça” da natureza, que parece ter uma preferência perversa por SC: um vídeo que roda nas redes sociais mostra correnteza e animais submersos após forte enxurrada atingir Rio das Antas, no Meio-Oeste. Detalhe: é a oitava vez em três anos que eventos climáticos, entre eles um tornado, causam destruição no pequeno e castigado município.

Placar de Dino

Os grandes jornais estão publicando quase diariamente um placar dos senadores que votarão contra, a favor ou que ainda se mantém silenciosos quanto aos votos (secretos) necessários a aprovação do nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, dia 13, para ministro “supremo”. De SC, Ivete da Silveira (MDB) e Esperidião Amin (PP), estão na lista dos que dizem que ainda não sabem como votarão; Jorge Seif (PL) afirmou que votará contra desde o minuto seguinte à indicação de Dino por Lula.

Agora é lei

O governador Jorginho Mello transformou na lei 18.750/2023 um projeto de lei de autoria do deputado Napoleão Bernardes (PSD), que isenta pessoas com deficiência física ou mental do pagamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).

Comemoração dupla

A banda de reggae catarinense Iriê fará um show acústico especial dia 13, às 19 horas, no Centro de Cultura e Eventos da UFSC. Será uma comemoração dupla: os 63 anos da UFSC e os 25 da querida banda.

Toga

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Altamiro de Oliveira, recebeu anteontem os integrantes da chapa única que participará da eleição que escolherá a nova gestão do Poder Judiciário para o biênio 2024-2026, liderada pelo desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. O futuro presidente do Judiciário barriga-verde fez a entrega do material de campanha, cujo plano de gestão está distribuído em três eixos principais: institucional, administrativo e judicial.

Imagina-se

Se a inacreditável decisão do Supremo Tribunal Federal que responsabiliza jornais, revistas e portais jornalísticos por declarações de seus entrevistados contra terceiros se houver “indícios concretos” de que a informação é falsa, valesse para debates como os que pôs frente a frente Lula e Bolsonaro, na eleição do ano passado, pouco sobraria para Globo, Bandeiras, Record e companhia, não?