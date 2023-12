Conselho Federal de Contabilidade elege Dilma Rousseff como mulher economista de 2023

Piada

Este é mesmo o país da piada pronta. Os conselhos regionais de Contabilidade de todo país – dentre eles o de SC – convalidaram iniciativa do conselho federal (Cofecon) para “eleger” a ex-presidente Dilmar Rousseff como Mulher Economista de 2023. Justo ela, marcada por pedaladas – que lhe custou o cargo – e por botar o Brasil em uma de suas maiores crises econômicas da história.

Os chineses

Vai e volta os chineses “namoram” SC há tempos. Agora é a vez da montadora BYD, que quer marcar presença forte com lojas de seus carros elétricos nas maiores cidades daqui. Num passado recente houve outros “namoros” que não foram adiante, como da Geely, de automóveis, em Imbituba; da Great Wall Motor Company, de utilitários, em Joinville; e da Sinotruk, de caminhões, em Lages.

Inadimplência

Em outubro, o impressionante número de 1.080.513 de empresas de SC, Paraná e Rio Grande do Sul fecharam o mês no vermelho, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian. O maior número de com contas em atraso foi do Paraná (420.088) e o menor registro ficou com SC (291.868). Em todo Brasil foram contabilizados 6,6 milhões de CNPJs no vermelho, com dívidas alcançando R$ 125,8 bilhões. Muito preocupante.

Sustentabilidade

Florianópolis e Blumenau, são, respectivamente, primeira e segunda colocadas na edição 2023 do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), entre as cidades com mais de 250 mil habitantes de todo país. O índice é desenvolvido pela Associação Nacional de Resíduos e Meio Ambiente para medir o grau de aderência dos municípios brasileiros às diretrizes e metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Dado estarrecedor: dos 3.947 municípios pesquisados em todo o Brasil, 43% continuam destinando o lixo incorretamente.

Maus-tratos

Está prestes para deliberação em plenário do Legislativo estadual projeto de lei do deputado estadual Carlos Humberto (PL), que dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, que constatarem indícios de maus tratos aos animais atendidos, em comunicar o fato de imediato à Polícia Civil.

Cidadania

O título de cidadão catarinense será concedido pelo Legislativo estadual a mais duas pessoas, ambos fluminenses: o médico ortopedista Marcelo Lemos dos Reis e ao empresário Delton Batista da Silva.

Sem pix

O governador Jorginho Mello alegou inconstitucionalidade e vetou integralmente projeto de lei dispondo sobre o pagamento da tarifa de pedágio por Pix – pagamento instantâneo autorizado pelo Banco Central do Brasil, no Estado de SC.

Mérito

Faltou dizer, aqui: a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que condenou o chantagista Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis pagar exatamente R$ 2.570.900 em indenizações por danos morais e materiais decorrentes da greve de 2021 considerada ilegal, por acontecer num dos piores picos da covid-19, atendeu ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de SC. Decisão que, finalmente, lava a alma de milhares de florianopolitanos.

Satisfação

Que bom que é trabalhar com prazer numa organização, seja qual for. Que o diga o Judiciário de SC, que em pesquisa de dias atrás com seus servidores, apurou um índice de satisfação de 78,96%. O que mais satisfaz é o comprometimento com o Poder Judiciário, com 93,55%, e o pior é quanto as promoções nos cargos efetivos, 50,36%.

Idiomas

Mesmo considerando que quase 5 milhões dos 7,2 milhões de catarinenses tem ascendência italiana, espanta saber que risíveis 1.500 estudantes frequentam aulas de italiano em algumas das mais de 1.100 escolas públicas de SC no momento. O novo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, promete fazer esforços para mudar tal realidade. Há anos se discute a possibilidade de introduzir a língua italiana como opção de idioma nas escolas públicas daqui. Pouco ou nada foi adiante. Um projeto de lei no Congresso Nacional quer estabelecer o espanhol como segunda língua a ser ensinada nas escolas. Mas há questionamentos para que um segundo idioma seja escolhido conforme a colonização de cada região. O italiano ou alemão em SC, por exemplo.