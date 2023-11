MDB, com mais de 2 milhões de filiados, ainda é o maior partido do Brasil

Quase nada

Ao publicar notícia, anteontem, lamentando que apenas 1% das eleitoras e dos eleitores jovens até 24 anos integra agremiações partidárias, o Tribunal Superior Eleitoral informou também quais são os maiores e menores partidos por eleitores filiados. São o MDB, com 2.054.436 e o PSC, com míseros 31. Isso mesmo, 31.

Agronegócio demonizado

Nas últimas horas, nos grupos de conversa virtual entre os principais nomes do agronegócio de SC, o ministro Paulo Pimenta é o personagem – e execrado – da hora. Motivo: em entrevista, segunda-feira, disse que “as invasões do MST são instrumentos legítimos de pressão”. Para o agronegócio – e para quem lê nas entrelinhas – a isso se chama incitar o crime.

Diretório

O partido União Brasil de SC acaba de se constituir em diretório e em convenção elegeu o deputado federal Fábio Schiochet como presidente e Gean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, como vice, para mandato de quatro anos.

Editorial 1

A proscrição, aparentemente temporária, pelo governo catarinense, de nove livros destinados a estudantes do ensino médio, foi tema de duro editorial na edição de ontem do jornal carioca “O Globo”, para quem a restrição “evoca tempos sombrios da censura”. O jornal diz que “em vez de vetar acesso a literatura, governo deveria cuidar de estradas, saneamento e falhas reais do ensino”. Olha….

Editorial 2

Ao explorar o tema, toca em feridas. Diz que o governador Jorginho Mello “tem uma lista de problemas a enfrentar. No ranking do saneamento das 100 maiores cidades brasileiras, organizado pelo Instituto Trata Brasil, a cidade catarinense mais bem colocada é Florianópolis, em 59º lugar, atrás de São Paulo, Curitiba, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Salvador, Belo Horizonte, Rio e Porto Alegre. SC também tem problemas nas estradas. Está em primeiro lugar em pontos críticos entre os Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No ano passado, 120 pessoas morreram no trecho catarinense da BR-101, sinal de que o governo estadual deveria concluir mais rapidamente obras pensadas para desafogar a estrada federal”.

Opostos unidos

Diametralmente opostos ideologicamente, os deputados estaduais Fernando Krelling (MDB), Fabiano da Luz (PT), Jair Miotto (União Brasil), Lucas Neves (Podemos), Marquito (Psol) e Massoco (PL) integram a comissão organizadora do 1º Fórum Catarinense para Protetores e Ativistas da Causa Animal, na Assembleia Legislativa, dia 22. Na plenária, será construída uma carta com as necessidades da proteção animal em SC.

Finalista

O jornalista e escritor catarinense Celso Vicenzi, que atualmente é assessor de imprensa do Sicoob Central SC/RS, é semifinalista da 65ª edição do Prêmio Jabuti, na categoria livro infantil, com “Voar na Imaginação”, da Arte Editora. Os vencedores serão conhecidos no dia 5 de dezembro, em cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo.

Estranho, não?

Apesar de terminar somente em 2032, o Tribunal de Contas da União abriu a possibilidade de renovar neste ano, até dezembro, e por mais 15 anos, a concessão da BR-101 em SC para a Arteris Litoral Sul.

Ou vai ou….

A Justiça Federal determinou a apresentação de projeto de restauração de um imóvel do Centro Histórico e Paisagístico de São Francisco do Sul, que é tombado e sofreu danos por falta de conservação. A obrigação deve ser cumprida em 90 dias pelos sucessores do proprietário, já falecido, e pode ser suportada pelo espólio. Se servir de alerta….

Comando Vermelho

A temida organização criminosa Comando Vermelho, rival da maior de todas, o PCC, já atua em 13 Estados, do Nordeste, Norte e Centro-Oeste e no Distrito Federal, conforme o Fórum Brasileiro da Segurança Pública. O Sul, e SC, obviamente, está fora de seus planos, por enquanto.

Laboratório

Consta que nas buscas do paradeiro de bandidos de luxo, tanto brasileiros como estrangeiros, um lugar em especial no Brasil tem sido cada vez mais “visitado”, digamos assim, pelas autoridades policiais: Balneário Camboriú. Destino investigativo que dispensa explicações.