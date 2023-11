Melhorias na BR-101: projetos à espera de recursos ainda não passam de sonhos

Sonha, Marcelina!

Alguns políticos catarinenses consultaram a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os projetos, que estão lá relacionados à melhoria no trecho entre Porto Belo e Penha, na BR-101. Notam que os solícitos servidores, em diferentes e cuidadas respostas, na verdade, lá no fundo, querem dizer “Sonha Marcelina!”, sinônimo para expressar para alguém delírio ou graça por atitude ou pensamento. Então, o que dirão do sonho de uma rodovia paralela à 101, ligando Joinville à Florianópolis?

Tiro no pé

Em livro ainda a ser lançado, o deputado federal André Janones (Avante-MG), admite ter compartilhado informações falsas durante a disputa presidencial para desestabilizar Bolsonaro. Foi o suficiente para que 41 parlamentares acionassem o Supremo Tribunal Federal a tomar providencias. Assinam a ação os deputados federais Daniela Reinehr, Zé Trovão e Caroline De Toni, todos do PL de SC, e Rafael Pezenti (MDB-SC).

Linguagem 1

O presidente da França, Emmanuel Macron, aprovou projeto, nesta semana, que restringe a linguagem de gênero no país. Decidiu que em francês, o masculino é o neutro, representando tanto homens como mulheres. Que sirva de referência para o Brasil e SC, onde prospera o uso da asneira representada sobretudo pelo neutro “todes”.

Linguagem 2

Por aqui, a última sandice de gênero ocorreu em setembro, quando uma professora de português do Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição, de Videira, foi demitida após ser filmada por uma aluna ensinando linguagem neutra. Dava aulas para turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. No vídeo, ela explica o uso de “todes”.

Sofrimento

No evento “Direitos LGBTQIA+ e combate à violência homotransfóbica”, promovido pelo Ministério Público Federal em SC, esta semana em Florianópolis, um procurador do Acre relatou uma cruel aflição das pessoas transexuais, que é a dificuldade que elas encontram ao tentarem utilizar o banheiro de acordo com o gênero com o qual se identificam. Apresentou um levantamento no qual 91% delas sofrem de infecção urinária, porque, mesmo com muita necessidade, evitam os banheiros públicos, para não passar por constrangimentos e agressões.

Lobby poderoso

Pouco ou nada se poderá esperar de concreto da Frente Parlamentar para Implantação do Transporte Marítimo na Grande Florianópolis, criada esta semana na Assembleia Legislativa. Um lobby poderoso, representado principalmente pelas empresas de transporte coletivo municipal e intermunicipal, bloqueia, há décadas, qualquer tentativa que represente concorrência a eles.

Onde turistar

Mesmo com o clima de guerra na cidade, em boa parte dominada por milícias, o Rio de Janeiro está em primeiro lugar no ranking de destinos nacionais mais procurados pelos turistas que pretendem viajar nos feriados de Finados, ontem, e da Proclamação da República, dia 15, diz a Decolar. No de ontem, por exemplo, Florianópolis foi o quarto destino mais procurado, depois do Rio, São Paulo e Salvador.

Ficha

Pode-se questionar a forma como a Polícia Militar – que vinha sofrendo muita pressão da população para “fazer alguma coisa” – expulsou moradores de rua de Itajaí, como também o histórico de algumas das “vítimas”. Uma delas coleciona 80 boletins policiais.

Insulto

A confiabilidade do cidadão adulto brasileiro no Supremo Tribunal Federal – de inacreditáveis 17% na última pesquisa Quest – deve mudar para níveis mais baixos ainda. O mais recente insulto aos princípios republicanos foi protagonizado pelo “supremo” Dias Toffoli que, como relator do caso de suposta agressão contra seu colega Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, abriu uma brecha para que este seja assistente de acusação! Assim, ao mesmo tempo é o ofendido, o acusador e o julgador! Socorro!

Eldorado

Chapecó vem se tornando a cidade dos sonhos de estrangeiros que procuram paz e emprego no Brasil. Só no ano passado foram mais de 17 mil pessoas cadastradas no Centro de Atendimento ao Imigrante (CAI), dos quais 10.409 venezuelanos, 3.414 haitianos e 3.599 de outras nacionalidades.

Má índole

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto inédito no Brasil, de iniciativa do deputado Marcius Machado (PL): veda a nomeação de pessoas condenadas pelos crimes de maus-tratos aos animais em cargos gratificados dentro da estrutura administrativa do Estado.