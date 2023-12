Pelo sétimo ano seguido, OAB-SC mantém congelamento de anuidade

Anuidade da OAB-SC

Pelo 7° ano consecutivo, a OAB-SC manterá os valores da anuidade da advocacia congelados para o próximo exercício, no mesmo valor praticado desde 2017: R$ 910,35 à vista até 10 de janeiro, R$ 963,90 à vista até 10 de fevereiro, ou R$ 1.071,00 parcelados. A jovem advocacia também continuará pagando o menor valor do Sul do País, com desconto de 50% na anuidade nos cinco primeiros anos de exercício profissional, sem mais escalonamento nesse percentual. A presidente Cláudia Prudêncio diz que o congelamento é resultado do equilíbrio financeiro da seccional, que vem permitindo a manutenção de investimentos em melhorias na estrutura oferecida à advocacia sem aumento da anuidade.

Cinco estrelas

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) está entre 16 selecionados e premiados dentre 513 pelo bom desempenho durante o ano de 2023. Acaba de receber “cinco estrelas” no Indice Legisla Brasil, ferramenta que monitora desempenho dos ocupantes da Câmara dos Deputados. Considerou, no reconhecimento, quem mais teve desempenho em indicadores avaliados dentro de quatro grandes eixos: produção legislativa, fiscalização, mobilização e alinhamento partidário.

Esqueça BC

“Esqueça Balneário Camboriú. Conheça Itapema, cidade vizinha que está prestes a liderar ranking de imóveis mais caros do país”, estampou ontem em seu portal o jornal “O Globo”, acrescentando que o município catarinense já tem metro quadrado de R$ 12.292, quase igual ao do município ao lado, famoso pela atração de celebridades. Preço subiu 17,55% este ano.

São José

A mesma reportagem do diário carioca destaca que São José, vizinha de Florianópolis, foi a cidade onde o metro quadrado ficou mais caro este ano: 18,20% de alta. Mas a metragem ainda está em R$ 7.030 — ou seja, ainda bem abaixo dos mais de R$ 12 mil do topo do ranking liderado por Balneário Camboriú e Itapema.

Contra

Através de sua assessoria, o senador Esperidião Amin responde que já se pronunciou, quinta-feira passada, quanto ao voto no ministro Flávio Dino para o STF. Votará contra a indicação de Lula.

Prestígio

Governadores não costumam prestigiar solenidades de concessão de títulos de cidadania. Mas o governador Jorginho Mello fez questão de comparecer na entrega, segunda-feira, do título de cidadã honorária de SC à professora Luciane Ceretta, gaúcha de Fachinal do Soturno, reitora da Universidade do Extremo Sul de SC (Unesc) e presidente da Associação Catarinense de Fundações Educacionais (Acafe). Ela teve papel fundamental na aprovação, no Legislativo, do Programa Universidade Gratuita, que concede bolsas de estudos nas universidades comunitárias e que tende a ser a obra-prima do mandato de Mello.

Ironia

Acerca de nota, aqui, relatando o infortúnio do empresário, diretor de cinema e atleta de alta performance Jorge Baggio, atropelado durante um treino de ciclismo na SC 406, na Ilha de SC, em que o motorista fugiu sem prestar socorro: há dois meses protocolou requerimento encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade cobrando a implementação de sinalização e monitoramento, bem como a elaboração de materiais educativos, em prol dos ciclistas que circulam nas rodovias estaduais.

Surpresas 1

Os ministros “supremos”, que toda semana assusta o brasileiro consciente, surpreende, também. Pois eis que anteontem negaram vínculo trabalhista entre motoristas e empresas de aplicativo. Assim o motorista tem a liberdade de aceitar as corridas que quer, quando quer e quando puder.

Surpresas 2

Aguarda-se agora outra “surpresa”: o julgamento da Lei das Estatais, que foi corrompida recentemente por decisão do lamentável “supremo” Ricardo Lewandowski, que passou a permitir nomeações de políticos, de ministros de Estado e secretários estaduais e municipais, para diretorias e conselho de administração de empresas do governo.

Prêmio Jabuti

Nomes catarinenses ficaram na finalíssima da 65ª edição do Prêmio Jabuti, divulgada ontem e que contou com mais de 4 mil inscritos. No eixo produção editorial está entre os cinco finalistas a tradução do livro “Finnegans Rivolta”, de James Joyce, com organização de Dirce Waltrick do Amarante e participação de um coletivo integrado por Afonso Teixeira Filho, Andréa Buch Bohrer, André Cechinel, Aurora Bernardini, Daiane Oliveira, Fedra Rodríguez, Luis Henrique Garcia Ferreira, Sérgio Medeiros, Tarso do Amaral, Vinícius Alves e Vitor Alevato do Amaral. A editora é a Iluminuras.