Pesquisa aponta queda na aprovação e alta na desaprovação do governo Lula

Avaliação de Lula

A nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada ontem, não foi favorável ao governo e a Lula. O levantamento indica que suas polêmicas declarações sobre Israel derrubaram sua avaliação ao nível mais baixo na terceira gestão. Em relação à pesquisa anterior, em dezembro, a aprovação do presidente recuou de 54% para 51% e a desaprovação avançou de 43% para 46%. A distância entre os grupos que aprovam e desaprovam o trabalho do chefe Executivo federal era de 11 pontos percentuais, margem que agora baixou para apenas cinco pontos. Um recorte do levantamento mostra que a maior diferença acontece entre catarinenses, gaúchos e paranaenses, onde sua desaprovação é de 57%, contra 40% de aprovação.

Ação nacionalizada

O Banco do Brasil, Petrobrás, Eletrobras e Vale são as novas empresas parceiras do programa Novos Caminhos, idealizado e desenvolvido em SC, envolvendo várias organizações públicas e privadas, e agora nacionalizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele tem como foco a capacitação e empregabilidade dos jovens egressos das casas de acolhimento. Por lei, ao completar 18 anos, não sendo possível o retorno à família biológica, os acolhidos precisam deixar os abrigos e iniciar a vida adulta por conta própria. O Novos Caminhos os prepara para que cheguem à nova fase com ferramentas que lhes possibilitem uma vida autônoma e digna.

Sem unanimidade

Subiu novamente a cotação da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) para assumir a disputadíssima Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara, depois de um novo acordo em reunião de líderes, na noite de anteontem. Apesar de Bolsonaro torcer abertamente pela congressista catarinense, tida como uma liderança da ala mais radical do bolsonarismo, ela não tem unanimidade nem mesmo no seu partido.

Mulheres vítimas

Antes tarde do que nunca. Ficou pronto para aprovação em plenário projeto de lei que deve virar lei estadual. Determina que unidades de saúde do Estado comuniquem às autoridades policiais, ocorrências em que mulheres são vítimas de violência.

Visita virtual

Interessante projeto de lei do ex-apresentador de TV e agora deputado estadual Mário Motta (PSD), deve ser votado nos próximos dias. Propõe mudar uma lei estadual que dá direito à visita virtual de familiares a pacientes internados por Covid-19 para que seja estendido aos que ficam em isolamento por outras enfermidades contagiosas que assim exijam, por precaução de contato, ou ainda por outros motivos como a distância geográfica dos familiares ou outras condições de saúde. Tais visitas podem ser feitas por videochamadas, mensagens de áudio e vídeo via celulares, tablets e notebooks da instituição, se houver, ou do paciente ou familiar. Perguntar não ofende: é preciso de uma lei para assegurar um direito tão elementar, primário, nesses tempos de altas tecnologias?

Comida

Tramita célere no Legislativo estadual projeto de lei que cria o Programa de Estímulo à Implantação de Cozinhas Comunitárias e Solidárias, do deputado Marquito (Psol). Para sensibilizar colegas, juntou dados que impressionam: em SC cerca de 900 mil pessoas passam fome, conforme o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. É de 2022 e não há indicativos de que tenha melhorado. Há ainda 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar leve, que é quando há possibilidade de que o estoque de alimentos acabe antes que outros sejam adquiridos. Isso dá 40,6% dos domicílios catarinenses com algum grau de insegurança alimentar.

Botão do pânico

Relatado pelo senador Jorge Seif (PL-SC), a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou terça-feira um projeto de lei que prevê o uso de botão do pânico – iniciativa há muito já existente em SC – por vítimas de violência doméstica e o acompanhamento, em tempo real, da localização do agressor, monitorado por tornozeleira eletrônica. O equipamento será custeado pelo criminoso.

Centenário

O senador Esperidião Amin (PP-SC) comemorou, em pronunciamento no plenário, terça-feira, o centenário da empresa Electro Aço Altona S.A, de Blumenau, amanhã. Destacou sua trajetória como um exemplo de sucesso e inovação.

Contradições

Causa furor e até um certo orgulho bairrista em muitos saber que pelo apurado pelo índice FipeZap+ sete cidades de SC estão entre as 50 com maior valorização imobiliária no país. Mas o que espanta, porque ninguém toca no assunto, é que em todas elas suas praias, que como passarelas, deveriam ser o apelo principal para atrair compradores de tão decantados imóveis, ficam quase todas impróprias para banho na alta temporada.