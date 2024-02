SC está entre estados com menor número de alunos matriculados no ensino de tempo integral

Tempo integral 1

Qual pai que não sonha ver filhos, netos e afins numa escola de ensino integral? Sonho ainda distante no Brasil do século 21. Segundo o Censo Escolar 2023, quem mais tem matrículas naquela modalidade, em que os alunos ficam pelo menos sete horas em aula, são o Ceará (40,7%), seguido de perto pelo Piauí (37,7%). SC, que já foi um Estado de fama decantada na educação, amarga a 15ª posição, com apenas 14,48%. Um vexame diante do que já foi.

Tempo integral 2

O tempo integral é considerado uma das principais ferramentas para aumentar o nível de aprendizagem do país. A média dos países desenvolvidos da Europa é de quase 11 horas semanais de aulas só para Matemática, língua nativa e língua estrangeira. É mais do que a metade das 20 horas totais que as escolas de tempo parcial têm para todas as disciplinas.

Desconfiança

Empresários da indústria têxtil catarinense – uma das maiores do país – comemoraram o anúncio de que o governo vai recuar da MP que reonera a folha de pagamento do setor. Mas temem que o projeto de lei que o Executivo vai enviar apenas adie o fim da desoneração, o que teria impactos negativos sobre a competitividade das empresas e a geração de empregos. Um governo sem crédito, sob todos os sentidos, é fadado ao fracasso.

Santinho

Pré-candidatos a prefeito foram participar da manifestação de Bolsonaro, domingo, na Avenida Paulista, com uma intenção principal: conseguir fotos quase de rosto colado com o ex-presidente e postá-las nas redes sociais. Podem ser muito úteis na campanha que se avizinha. Quem fez isso, dentre outros, foi Arleu da Silveira, que quer ser prefeito de Criciúma.

Fica assim

Por enquanto, o Tribunal Regional Eleitoral de SC só vai ficar monitorando uma situação um pouco incômoda, que é o fato de oito municípios do Estado terem mais eleitores registrados que habitantes. São Ermo, Barra Bonita, Brunópolis, Capão Alto, Macieira, Painel e Palmeira. Não vê, à princípio, irregularidade, mas admite que podem ser casos onde os eleitores mantém algum outro tipo de vínculo que não seja só o de moradia, como familiar ou de trabalho.

Custo adicional

O senador Jorge Seif (PL-SC) foi obrigado a emitir uma nota para explicar porque gastou R$ 32 mil do otário do contribuinte em verba do Congresso para conseguir chegar a tempo para participar do ato do ex-presidente Bolsonaro, domingo, em São Paulo. O senador estava em missão oficial em Dubai e mudou seus planos para estar em São Paulo. Para tanto, segundo ele, recebeu autorização para fazer a despesa adicional o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Tudo a ver

Criciúma, que continua sendo, imbatível, a capital catarinense das vaidades, com centenas de milionários fajutos, e municípios no seu entorno, foi alvo, ontem, da Operação Publicanos, com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária. Os implicados estariam utilizando empresas “laranjas” em nome de terceiros para não recolher impostos. Estima-se que os valores sonegados sejam superiores a R$ 10 milhões.

Nocaute

Este espaço não gosta de ser estraga prazer, mas o que dizer dessas lutas de box, como a ocorrida entre Acelino Freitas (Popó) e o ex-BBB Kleber Bambam, com imensa divulgação na mídia? E o que dizer do mesmo Popó que dia 23 de março vai enfrentar o catarinense Guilherme Grillo, tido como o mago da inteligência artificial, na casa noturna Stage Music Park, em Florianópolis? Há perdedores nisso. O box em primeiro lugar. O resto, com todo respeito, beira a circo. Ou quase isso.

Maus tratos

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de SC está mobilizando sua estrutura na divulgação da lei estadual 18.859/2024, que reforça a responsabilidade dos médicos-veterinários quando o assunto é maus tratos a animais. A nova lei estabelece que nos casos em que, durante o atendimento, forem constatados indícios de maus tratos, a Polícia Civil deve ser acionada, por meio de boletim de ocorrência.

O que é

A Polícia Federal perguntou a Bolsonaro se ele é cisgênero no depoimento de quinta-feira passada sobre o planejamento de um golpe de Estado. Ele respondeu que não sabia o significado, levando às risadas quem o ouvia. Então foi explicado a ele que a expressão designa quem não é pessoa trans, travesti ou não binária, ou seja, quando há identificação com o sexo biológico. Asneira, no caso.