Sete em cada dez brasileiros já vivenciaram eventos climáticos extremos

Natureza vingativa

Uma pesquisa nacional feita por estes dias concluiu que sete em cada 10 brasileiros já vivenciaram um evento climático extremo. Se tivesse um recorte para SC, seguramente quase todos os catarinenses confirmariam que uma desgraça do tempo se atravessou em suas vidas recentemente.

Transporte gratuito

Consultada, a Procuradoria Geral do Estado não pôs nenhum óbice a projeto na Assembleia Legislativa, pronto para votação em plenário, que confere mais um direito aos estudantes portadores de deficiência: o transporte escolar gratuito.

Bom samaritano

Aposentado dos gramados, o ex-atacante do Figueirense, Michel Simplício, hoje ajuda outras pessoas a se conectarem com a palavra de Deus. Bacharel em Teologia Eclesiástica, conferencista e escritor, ele acaba de lançar “Priorize Deus”, pela Editora Vida. O livro conta com 366 devocionais, sugestões para orações diárias, um plano de leitura bíblica orientado, espaço para anotações, uma seleção de versículos e atividades interativas.

Ranking da economia

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais continuam sendo os Estados com maior participação no PIB (Produto Interno Bruto) nacional, conforme o Sistema de Contas Regionais 2021, divulgado sexta-feira pelo IBGE. O novo ranking das 10 maiores economias estaduais está assim: São Paulo, 30,2%; Rio de Janeiro,10,5%; Minas Gerais, 9,5%; Rio Grande do Sul,6,5%; Paraná, 6,1%; SC, 4,8%; Bahia, 3,9%; Distrito Federal, 3,2%; Goiás, 3%, e Pará, 2,9%.

Sapatilha

Impressionante a fama e o conceito da Escola do Balé Bolshoi de Joinville no Rio de Janeiro. As seletivas para escolha de novos alunos feitas nas favelas da cidade se parecem eliminatórias de Copa do Mundo de Futebol. Uma delas, semana passada, recebeu 4 mil inscrições. Juntas, estão selecionando 40 novos alunos e alunas cariocas, atraídas também pelo que a companhia oferece, como bolsa de estudos de 100%, que inclui alimentação, transporte, figurinos, fisioterapeuta, ortopedista e nutricionista, entre outros benefícios.

Perfil falso

Mais uma ação do empresário brusquense Luciano Hang deu entrada na Justiça de SC. Desta vez contra a rede social Tik Tok, que ignorou seus pedidos e mantem o perfil com o nome Luciano Hang Oficial, que não é dele.

Arrependimentos

Para refletir: a enfermeira australiana Bronnie Ware escreveu um livro de enorme sucesso por relatar sobre os arrependimentos no fim da vida revelados por muitos dos pacientes sob cuidados paliativos que atendeu. Os cinco mais: ter tido a coragem de viver uma vida fiel a si mesmo e não a vida que os outros esperavam delas; de não ter trabalhado tanto; ter tido a coragem de expressar seus sentimentos; ter mantido contato com seus amigos, e ter se permitido ser mais feliz.

Diz tudo

O titulo e subtítulo de um editorial do “Estadão” de ontem diz tudo sobre a indicação, por Lula, do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o STF, ignorando, mais uma vez, seu discurso. Título: “O silêncio obsequioso da esquerda identitária”. Subtítulo: “Movimentos feministas e negros, geralmente barulhentos, apenas murmuraram seu descontentamento diante da mais nova traição de Lula à causa que ele prometeu abraçar quando tomou posse”.

Covardia

Classificado para o Campeonato Mundial de Mountain Bike, na Dinamarca, o atleta florianopolitano Jorge Baggio foi atropelado e fraturou o fêmur durante treino em uma rodovia da Ilha de SC. O motorista não quis levá-lo ao hospital. Fugiu sem prestar socorro.

Defesa da vida

Uma equipe médica da Maternidade Carmela Dutra, de Florianópolis, está recebendo parabéns de toda classe pelo quase milagre que conseguiu por estes dias: salvar a vida de um bebê ainda na 24ª semana de gestação.

No encalço

O deputado federal Zé Trovão (PL-SC), acusado por ex-noiva de violência doméstica, o que ele nega veementemente, está na mira do Supremo Tribunal Federal, onde está inquérito policial por atos antidemocráticos após as eleições do ano passado e por um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que o presidente Lula era ladrão e que lugar de bandido seria “na prisão ou no caixão”. Aliás, tem numerosa companhia: é um dos 42 deputados federais entre os 98 da bancada do PL que são alvos de acusações criminais.