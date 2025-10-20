Realeza da 39ª Fenarreco é eleita em Brusque; conheça as novas representantes da festa

A realeza adulta da 39ª Festa Nacional do Marreco (Fenarreco) foi anunciada na noite deste domingo, 19, último dia do evento de 2025. Caroline Leite, do bairro Águas Claras, foi coroada rainha da próxima edição.

Ela representará a festa acompanhada da primeira princesa Leticia Kohler, também do Águas Claras, e da segunda princesa Tania Klein, do bairro Limeira. Juntas, elas divulgarão a festa e representarão o município.

“Meu coração é de gratidão a Deus. Quero agradecer a organização pela realização do concurso. Foi tudo muito bonito, feito com carinho. Só tenho a agradecer a vocês e a Deus. Estou muito feliz, sem palavras”, afirmou Caroline, logo após ser eleita.

Minhas primeiras palavras neste posto são de felicidade. Quero levar a alegria da Fenarreco para os quatro cantos do Brasil, divulgar a nossa cultura e a cidade de Brusque. Quero que todo mundo conheça a festa mais gostosa do Brasil”, compartilhou a rainha da 39ª Fenarreco.

As três substituem a rainha, Emili Alves de Almeida, a primeira princesa, Maria E. Nunes Debatin, e a segunda princesa Camily Merizio, eleitas em 2024 para a 38ª Fenarreco.

O encerramento da Fenarreco foi marcado pela escolha da nova realeza da festa, em uma cerimônia que reuniu o prefeito André Vechi (PL), o vice-prefeito Deco Batisti (PL), além de autoridades e comunidade.

Durante a coroação, o público acompanhou de perto a apresentação das candidatas. A comissão julgadora avaliou critérios como postura, desenvoltura na passarela, comunicação, beleza e simpatia.

Detalhes do processo

As eleitas receberam faixa e coroa, e a partir de janeiro de 2026, passarão a receber um valor mensal pelo desempenho do papel.

O concurso contou com a participação de oito candidatas que disputaram os títulos de rainha, primeira e segunda princesa da 39ª Fenarreco.

Ao longo do último mês, elas participaram de encontros, ações e eventos preparatórios, que serviram para conhecer a rotina e a responsabilidade de representar oficialmente a festa.

Despedida

Durante o concurso de escolha da nova realeza da Fenarreco, o servidor público, Ademir Moraes, anunciou sua aposentadoria, prevista para 2026. Funcionário de carreira da Prefeitura de Brusque, Ademir atua há décadas na Fundação Municipal de Turismo e se tornou uma das figuras mais conhecidas da organização da tradicional festa.

Das 38 edições realizadas até hoje, ele participou ativamente de 34. Em seu discurso, visivelmente emocionado, agradeceu à equipe da Fundação e à confiança da prefeitura. Ao fim da fala, o público aplaudiu o profissional, que encerrou sua participação com uma despedida simbólica da festa que ajudou a construir.

