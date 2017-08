Merendeira brusquense está entre as cinco finalistas da etapa estadual de concurso

A Torta Integral Arco-Íris está entre as 135 melhores receitas de todo o Brasil e entre as cinco finalistas da etapa estadual, que concorrem ao prêmio da 2ª edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FNDE).

Agora, a servidora Valmira Gripa, representante do CEI Pequenos Pensadores segue para terceira etapa da competição nacional, que selecionará os três destaques de cada região do Brasil. Até o fim o MEC divulgará a relação das 15 finalistas, que farão um curso de dois dias em Brasília com todos os gastos custeados pela organização.

Por sua colocação na disputa, a merendeira receberá um kit personalizado de manipulação de alimentos e um certificado de participação. O concurso, que tem por objetivo selecionar os melhores pratos saudáveis desenvolvidos dentro dos educandários em todo país, visa também valorizar o papel dos profissionais e promover a formação de hábitos saudáveis.

Em outubro, o Brasil conhecerá a melhor receita do país. O vencedor ganhará R$ 6 mil e uma viagem internacional, já o segundo colocado receberá R$ 3 mil e o terceiro lugar, R$ 1 mil.