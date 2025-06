Receita recebe 45,3 mil declarações do Imposto de Renda em Brusque e maioria será restituída

A Receita Federal recebeu 45.321 declarações do Imposto de Renda 2025 em Brusque. O prazo para informar os rendimentos ao órgão foi encerrado em 30 de maio. A maior parte das declarações conta com restituição, 56,7%, que já começou a ser depositada.

De acordo com Charleston Araújo, chefe da Receita em Brusque, os números cumprem as expectativas. Neste ano, foram 482 declarações a mais em relação ao ano passado.

“Nós já vínhamos em uma crescente de declarações. É um incremento de pessoas que, de uma hora para outra, se viram obrigadas a declarar. Hoje, com limite de R$ 33 mil por ano, é um patamar salarial de pessoas que trabalham em indústrias e comércios”, afirma.

Charleston crê que há uma série de fatores econômicos que influenciam no aumento de pessoas que declaram o IR ano após ano. Em linhas gerais, significa que os trabalhadores passaram a receber salários mais altos.

Ele avalia ainda que, caso não ocorra reajuste na tabela do Imposto de Renda, o crescimento anual de declarações deve permanecer entre 4% e 6%.

“O lado bom é que, de alguma forma, o rendimento da população está crescendo. Claro, a inflação corrói, mas as negociações de sindicatos fazem com que um novo patamar salarial chegue em determinadas pessoas”, comenta.

Guabiruba e Botuverá

O crescimento anual no número de declarações também pode ser observado em Guabiruba e Botuverá. Na primeira cidade, foram registradas 7.028 declarações do IR 2025, e 62,3% recebem restituição. Em Botuverá, foram 1.638 declarações, 60,3% a restituir.

Charleston Araújo entende que a maioria das pessoas opta por declarar o Imposto de Renda com auxílio de um profissional de contabilidade, por facilitar o processo.

Perdi o prazo! E agora?

O prazo para declarar o IR era 30 de maio. De acordo com a Agência Brasil, portal de notícias do governo federal, quem perdeu a data-limite para realizar a declaração está sujeito a penalidades.

A Receita aplica uma multa por atraso, no valor mínimo de R$ 165,74, que pode chegar, no máximo, a 20% do valor do Imposto de Renda devido. São acrescidos juros.

Como há juros, a recomendação é que a declaração de quem perdeu o prazo seja feita o mais rápido possível, pelo próprio programa da Receita. Neste caso, será gerado um Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para que a multa seja paga após a entrega dos dados.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: