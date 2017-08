Receitas da Prefeitura de Brusque passarão de meio bilhão em 2020

Além da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Câmara de Brusque aprovou nesta quinta-feira, 24, também o Plano Plurianual (PPA), o qual estima as receitas e os investimentos da prefeitura até 2021.

Conforme o cálculo do governo, o orçamento da prefeitura chegará a R$ 483,1 milhões em 2019, passando a meio bilhão em 2020 (R$ 511,4 milhões), e R$ 537,4 milhões em 2021. O PPA também estabelece os programas do governo e as prioridades de investimento para todo o mandato do prefeito Jonas Paegle e o primeiro ano do mandato subsequente.

Na Educação Infantil, por exemplo, o governo pretende elevar os gastos em cerca de R$ 2 milhões por ano até o fim do mandato. Com isso, o investimento entre 2018 e 2021 subiria de R$ 32,5 milhões para R$ 40,4 milhões, cerca de 24% em quatro anos.

O aumento gradual no investimento na Educação Infantil é 1% menor do que o previsto para o Ensino Fundamental e a valorização do magistério, área na qual a prefeitura estima elevar os recursoa aplicados em 25,1% até 2021, ano em que se planeja aplicar R$ 63,1 milhões nesta área da Educação.

Recurso para melhoria viária crescerá em 2019

Na parte de obras de infraestrutura, o governo fez um planejamento no qual, até 2021, serão investidos R$ 196,6 milhões. A ser cumprido o planejamento e alcançadas as metas de arrecadação, 2019 será o ano com maior crescimento nos investimentos.

Para 2018, por exemplo, a prefeitura planeja gastar R$ 35 milhões em pavimentações, manutenção, drenagem, enrocamentos, meio-fio, recapeamento asfáltico e novas bocas de lobo. No ano seguinte, porém, o valor investido salta para R$ 53,5 milhões, um aumento superior a 52%.

Esse aumento se deve, conforme as planilhas da prefeitura, aos valores oriundos de operações de crédito. Em 2018, esses recursos somam R$ 3 milhões. Em 2019, as operações de crédito renderão valores bem mais elevados: R$ 17 milhões.

Em 2020, ano eleitoral, está previsto o maior volume de recursos para melhoria do sistema viário: R$ 57,4 milhões, valor que cairá para R$ 50,5 milhões em 2021, ano em que o próximo prefeito eleito assume o cargo.

Outras previsões de investimentos

O PPA da Prefeitura de Brusque traz também outros detalhes sobre o planejamento de investimentos do governo. Nas planilhas da administração municipal consta, por exemplo, que não há previsão de investimentos vultosos no conserto, ampliação e reforma do sistema de esgoto.

De 2018 a 2020 está previsto o valor anual de R$ 20 mil para esse fim. O Samae só muda essa previsão para 2021, ano em que o investimento previsto para o sistema de esgoto é de R$ 220 mil.

As obras de drenagem e contenção de cheias, por sua vez, devem ser executadas com base em uma previsão de gastos entre R$ 11 milhões e R$ 13 milhões anuais, totalizando R$ 50,6 milhões de 2018 a 2021.

Assim como na LDO, vale ressaltar que o PPA também é feito com base em uma previsão de arrecadação, que pode se confirmar ou não. Se as receitas melhoram, o governo eleva o valor dos investimentos; em contrapartida, caso as receitas sejam menores do que as previstas, são feitos cortes no orçamento.