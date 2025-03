Recém-inauguradas, primeiras alças do trevo da Antônio Heil não conseguem evitar filas em horário de pico

As duas primeiras alças do trevo da rodovia Antônio Heil, recém-inauguradas, não são capazes de evitar as grandes filas em horário de pico. O colapso de outras partes do trevo, sobretudo na entrada da BR-101 sentido Itajaí, “afoga” as novas alças.

O motorista Ezequiel Comper passa pelo local todos os dias. Enquanto voltava do aeroporto de Navegantes na semana passada, precisou utilizar a alça de acesso à rodovia Antônio Heil. Porém, a fila era tão grande que ultrapassou a entrada da alça.

“Era um acúmulo de veículos muito grande no acostamento. Quem queria ir para Itajaí enfrentava um engarrafamento que ultrapassava a alça. Com isso, quem queria ir em direção a Brusque enfrentava o mesmo trânsito”, explica Ezequiel.

A fila em que Ezequiel estava começava sobre a ponte do canal antigo do rio Itajaí-Mirim, a 250 metros da entrada da alça.

Na prática, a distância entre o novo acesso a Brusque e o acesso atual a Itajaí é de 180 metros, o que causa uma “fila única” para as duas entradas quando a quantidade de veículos acumulados é superior a esta distância.

A projeção era que as primeiras alças melhorassem o fluxo na BR-101. Já o tráfego de saída da rodovia Antônio Heil (Brusque a Itajaí) e da avenida Vereador Abrahão João Francisco (Itajaí a Brusque) deve permanecer lento até a liberação das demais alças.

“Acredito que haverá um resultado significativo quando as pessoas conseguirem ter acesso direto para Itajaí por baixo do viaduto”.

Alças eficientes para tráfego menor

Apesar do trânsito caótico em horário de pico, Ezequiel considera que as alças promovem certa fluidez quando o tráfego de veículos na região do trevo é menor. Outros motoristas que utilizam a BR-101, por exemplo, notaram melhorias.

Para o caminhoneiro Robson Breda, que faz a rota Balneário Camboriú-Araquari diariamente, o fluxo na BR-101 teve significativa melhora com a liberação das alças nos primeiros dias pós-Carnaval.

“Para nós que passamos pela BR-101, melhorou bastante. Neste horário [11h], já dava fila na região do posto Parada dos Amigos, no sentido sul, que começava no acostamento. Agora, quem vai para Brusque entra na alça. Desafogou muito”.

Rondinele Raymundo Martins, caminhoneiro da Transportes Brusville, faz a rota entre Brusque e São Paulo semanalmente. Quando retorna à cidade, enfrenta fila para sair da BR-101 e acessar a Antônio Heil. No entanto, quando passou pelo local recentemente, observou melhor fluidez.

“Passei pelo trevo na manhã de quinta-feira, dia 6, e o movimento estava bom. Não havia fila na BR-101 para acessar a rodovia Antônio Heil”, avalia o caminhoneiro.

Próximas liberações

As primeiras alças foram inauguradas no dia 28 de fevereiro, em evento que contou com a presença do governador Jorginho Mello (PL). O trânsito é liberado aos poucos, conforme as alças são inauguradas.

O governo do estado projeta que as demais alças externas serão entregues até a Páscoa. Na ocasião, estes acessos que devem ser liberados em breve vão ligar a Antônio Heil à BR-101 sentido Balneário Camboriú e a saída de Itajaí à rodovia federal.

A obra como todo ainda prevê a inauguração de outras seis alças (as duas externas e outras quatro internas), além de dois elevados e uma nova ponte sobre o rio Canhanduba II, na entrada de Itajaí.

