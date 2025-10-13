Recheado de novidades: regulamento do Catarinense 2026 é definido com duelo Brusque x Carlos Renaux na primeira fase

Nesta segunda-feira, 13, foi realizado o Conselho Técnico do Campeonato Catarinense 2026. Na reunião, foi definido o novo regulamento da competição, além de outros detalhes sobre a disputa. Brusque e Carlos Renaux vão se enfrentar na primeira base.

O estadual da próxima temporada terá início em 7 de janeiro. A competição acontece até 8 de março, com 12 datas. Com o novo formato, todos os clubes da elite jogarão entre dez e 12 partidas.

Regulamento

O novo regulamento terá uma mudança significativa em relação às últimas temporadas. Os 12 clubes estarão divididos em duas chaves na primeira fase.

Os times de um grupo jogarão contra a outra chave, ou seja, os duelos de etapa inicial serão de Grupo A x Grupo B, totalizando seis rodadas.

Cada time jogará três partidas como mandante e outras três como visitante. Os quatro primeiros de cada chave irão avançar para as quartas de final e os dois últimos jogarão o quadrangular do descenso.

A divisão dos grupos foi elaborada de acordo com a colocação do Catarinense na última temporada:

Grupo A: Avaí (1º Série A), Camboriú (2º Série B), Concórdia (10º Série A), Marcílio Dias (8º Série A), Brusque (6º Série A) e Joinville (4º Série A);

Grupo B: Chapecoense (2º Série A), Carlos Renaux (1º Série B), Barra (9º Série A), Figueirense (7º Série A), Criciúma (5º Série A) e Santa Catarina (3º Série A).

Após a primeira fase, os duelos ocorrerão em partidas de ida e volta, de quartas, semis e final.

Os dois finalistas garantirão vaga na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Sudeste de 2027. Os dois clubes com melhor campanha, sem vagas garantidas em competições nacionais, irão se classificar para a Série D de 2027.

Taça Acesc 70 Anos

Outra novidade do Catarinense 2026 é a Taça Acesc 70 Anos, em que será definida uma terceira vaga na Copa do Brasil de 2027.

Os times que forem eliminados nas quartas de final irão se enfrentar na repescagem:

Perdedor Jogo 1 x Perdedor Jogo 2

Perdedor Jogo 3 x Perdedor Jogo 4

Os clubes que avançarem jogarão contra os eliminados da semifinal. As duas fases inicias ocorrerão em jogos de ida e volta.

A princípio, a decisão ocorrerá em jogo único. Porém, caso não tenha nenhum representante de Santa Catarina em jogo da Copa do Brasil na data-base, 8 de janeiro, a final da Taça Acesc 70 Anos poderá ser disputada em duelos de ida e volta. Nas duas taças, o mando de campo vale a soma de pontos das fases anteriores.

Em caso de empate no placar agregado dos confrontos eliminatórios, tanto na Taça Fort Atacadista (estadual) quanto na Taça Acesc 70 anos, o classificado será conhecido nos pênaltis.

“Quadrangular da morte”

Os quatro times jogarão entre si, em turno e returno, para definir a permanência na elite para 2027.

O melhor quinto colocado da primeira fase iniciará o quadrangular com um ponto. Apenas o primeiro colocado da disputa garantirá a vaga na Série A de 2027.

Os três últimos jogarão a Série B de 2027. A decisão visa adequar as competições do calendário catarinense ao novo calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que terá início no próximo ano.

