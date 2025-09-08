Reconhecimento facial será realidade em toda SC em breve, promete secretário

Reconhecimento facial 1

Promessa do secretário de Segurança Pública do Estado, Flávio Graff: o reconhecimento facial, feito por meio de câmeras com inteligência artificial, será realidade em todos os municípios catarinenses em breve. O projeto já está em fase de licitação e o início de instalação dos equipamentos ocorrerá ainda antes do verão.

Reconhecimento facial 2

O governador Jorginho Mello autorizou o investimento de R$ 40 milhões para atender, inicialmente, os 60 municípios com mais de 26,5 mil habitantes, que concentram 76% da população e onde ocorreram 73% dos homicídios registrados em 2024. Nessa primeira fase, serão instaladas mil câmeras. Posteriormente, o sistema contará com a construção de 10 grandes centros de processamento em todo o estado, equipados com servidores de alta capacidade e softwares capazes de suportar os sistemas ativos, como o Bem-Te-Vi. O objetivo é expandir a iniciativa para todo o território catarinense.

Airto Moreira 1

Catarinense de Itaiópolis, um nome consagrado de música brasileira no exterior mas um tanto desconhecido em seu próprio país, o percussionista Airto Moreira, que vinha enfrentando problemas de saúde, voltou à ativa. Tem 84 anos. Com sua mulher, Flora Purim, 83, cantora, está gravando um disco em Fortaleza.

Airton Moreira 2

O casal está entre os nomes brasileiros da música brasileira mais conhecidos no exterior. Quando morava nos Estados Unidos, Airto tocou com grandes músicos, como Miles Davis, no memorável disco “Bitches brew”, de 1970, tido como um marco do jazz fusion. De 1974 a 1977 Flora foi eleita por críticos de lá como a melhor cantora de jazz. Há dois anos o casal vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.

Personagem

Personagem de julgamento recente de grande repercussão, a empresária Tânia Zapelline Ribeiro, de 60 anos, morreu sexta-feira, vítima de um AVC. Natural de Massaranduba, ficou conhecida nacionalmente após matar o marido, o coronel da reserva da PM litar Silvio Gomes Ribeiro, em maio de 2019, em Florianópolis. Julgada, foi inocentada sob a alegação de que agiu em legítima defesa para se defender de agressões dele.

Migração

A Polícia Civil de SC elaborou um plano de 12 anos, de 2024 a 2026, para garantir a estrutura necessária à segurança pública do futuro dentro da perspectiva de que o estado chegará, naquele espaço de tempo, à sexta posição de mais populoso do país. Hoje é o décimo. Para tal foram estudados processos migratórios que ocorreram na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1980 e 1990 para entender como adaptar o serviço público ao aumento populacional, e evitar o colapso.

Em baixa 1

O Tribunal de Contas do Estado decidiu acompanhar, nos próximos seis meses, a execução do Plano de Aprendizagem de curto prazo no município de Florianópolis, desenvolvido pela Prefeitura. O motivo da escolha foi o baixo desempenho nos resultados de aprendizagem, mesmo diante de elevados investimentos por aluno e da qualidade de sua infraestrutura. Em matemática, por exemplo, Florianópolis teve, nos anos iniciais, apenas 43% dos estudantes com desempenho adequado, enquanto nos anos finais esse percentual foi de apenas 15%. Uma tragédia. Em língua portuguesa, nos anos iniciais, o percentual foi de 59% e, nos anos finais, 32%.

Em baixa 2

Outro motivo para acompanhamento foi o fato de nos anos iniciais, Florianópolis ter caído do 4º lugar em 2015 para o 11º em 2023 e, nos anos finais, da 5ª para a 15ª posição geral, entre as capitais brasileiras. Detalhe: o gasto anual por aluno também foi maior do que em cidades mais bem colocadas, com a aplicação de R$ 21,8 mil por estudante nos anos iniciais e finais do ensino, enquanto os primeiros colocados no país investem R$ 14,3 mil (Goiânia, nos anos iniciais) e R$ 11,6 mil (Teresina, nos anos finais).

Tarifaço

O fato de ter uma economia diversificada, em que todas as suas regiões se destacam com diferentes produtos, alivia os impactos do tarifaço de Donald Trump em SC. Um exemplo é o setor de iates, que mesmo com queda de 82% das vendas para os EUA em agosto, em termos de exportações totais, registrou um crescimento de 13% devido ao incremento nas vendas para Portugal.

Cesta básica

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República destacou em release, no último final de semana, a redução de nove de 13 produtos da cesta básica em Florianópolis, em agosto. Foi uma das 11 capitais do país onde a queda foi superior a 2%, tendo apresentado variação de -2,58% em relação a julho. Notícia boa para o governo Lula, que comemora.