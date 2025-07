Reconstrução das calçadas da margem direita da Beira Rio, em Brusque, chega na fase final

As etapas finais para conclusão da reconstrução das calçadas da margem direita da avenida Beira Rio, em Brusque, iniciaram nesta semana. A obra ocorre para recuperar trechos que foram danificados na enchente de 2023, a terceira maior registrada no município.

Ao todo, serão instaladas aproximadamente 9 mil unidades de piso podotátil ao longo da via. O tipo de piso oferece segurança às pessoas com deficiência visual. Os trabalhos incluem também a padronização do passeio.

“A instalação dos podotáteis nas calçadas marca, além dessa entrega, a conclusão dos enrocamentos dos pontos críticos”, afirma o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

A implantação do piso está sendo executada por trechos, para minimizar os impactos no tráfego de pedestres e ciclistas. A previsão é de que a obra seja concluída nas próximas semanas.