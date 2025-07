Recuperação asfáltica afetará trânsito em trecho da rua Hercílio Luz nesta segunda-feira

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae), informa que na próxima segunda-feira, 21, a recuperação asfáltica da rua Hercílio Luz vai começar. Para a realização dos trabalhos, a via, entre a Ponte do Maluche e a rua Manoel Tavares, funcionará em meia-pista, com siga e pare.

As equipes devem iniciar os trabalhos às 9h, que seguem até às 17h, com intervalo entre às 11h30 e 13h30, momento de maior circulação de trânsito.

Os trabalhos são necessários após a escavação da via para a substituição da rede de 250mm para 500mm, que iniciam na captação de água do Samae, no bairro Guarani, e seguem até a Estação de Tratamento de Água (ETA), no Centro. A melhoria visa garantir uma maior quantidade de água captada, tratada e distribuída.

O diretor-geral de operação do Samae, Ruan Reis, solicita a compreensão dos moradores neste momento. “Estamos trabalhando em duas frentes nesta via. Nossa equipe noturna realiza a escavação e a troca de tubulação e em seguida o local já recebe o asfalto. Solicitamos a compreensão da população neste momento, e relembramos que esta obra trará benefícios para toda a cidade”.

Além disso, o diretor pede a compreensão e respeito às sinalizações de trânsito, além de relembrar aos moradores que não estacionem os carros neste trecho da via. A Guarda de Trânsito estará no local auxiliando os motoristas.