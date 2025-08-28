Recuperação asfáltica: trânsito em frente à Prefeitura de Brusque permanecerá em meia pista nesta sexta-feira

Após a conclusão do reparo na rede de água rompida no Centro, em frente à Prefeitura de Brusque, as equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) prepararam a base no trecho da via para receber o asfalto.

Os trabalhos tiveram início na manhã desta quinta-feira, 28, mas não puderam ser finalizados, já que uma área adicional do pavimento, que não estava prevista, também cedeu devido ao grande volume de água.

Com isso, a continuidade da recuperação asfáltica seguirá na sexta-feira, 29, a partir das 8h30. Durante a execução dos serviços, o trânsito permanecerá em meia-pista, com acompanhamento das equipes de sinalização para orientar os motoristas.

Em caso de condições climáticas adversas, a conclusão será reagendada.

