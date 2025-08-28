Recuperação asfáltica: trânsito em frente à Prefeitura de Brusque permanecerá em meia pista nesta sexta-feira
Trabalhos iniciam às 8h30
Trabalhos iniciam às 8h30
Após a conclusão do reparo na rede de água rompida no Centro, em frente à Prefeitura de Brusque, as equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) prepararam a base no trecho da via para receber o asfalto.
Os trabalhos tiveram início na manhã desta quinta-feira, 28, mas não puderam ser finalizados, já que uma área adicional do pavimento, que não estava prevista, também cedeu devido ao grande volume de água.
Com isso, a continuidade da recuperação asfáltica seguirá na sexta-feira, 29, a partir das 8h30. Durante a execução dos serviços, o trânsito permanecerá em meia-pista, com acompanhamento das equipes de sinalização para orientar os motoristas.
Em caso de condições climáticas adversas, a conclusão será reagendada.
Leia também:
1. Unifebe é finalista em prêmio que valoriza iniciativas inovadoras e sustentáveis para desafios climáticos urbanos
2. Ônibus sai da pista e colide em barranco na rodovia Antônio Heil
3. Brusque x CSA: onde assistir ao vivo, data e horário | Brasileiro Série C 2025
4. Motociclista morre após ser atropelado na BR-101, em Itajaí
5. André Vechi aguarda nota do PP de Brusque negando apoio a João Martins para definir se partido segue na base
Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba: