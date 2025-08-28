Recuperação do asfalto onde tubulação rompeu, no Centro de Brusque, acontece nesta quinta-feira

Após a conclusão do reparo na rede de água rompida no Centro, em frente à Prefeitura, as equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) vão realizar a recuperação asfáltica na manhã desta quinta-feira, 28.

Os trabalhos devem começar a partir das 8h30. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito permanecerá em meia-pista, com acompanhamento das equipes de sinalização para orientar os motoristas.

A previsão é que os serviços sigam ao longo da manhã. Caso as condições climáticas não colaborem, a recuperação será remarcada.

Tubulação rompida

O diretor-geral de operações do Samae, Ruan Carlos Reis, apontou quatro possíveis causas para o rompimento na manhã desta quarta-feira, 27. A primeira é a idade da adutora, em funcionamento há vários anos. Outro fator é o elevado volume de água que passa pela tubulação, já que ela está localizada próxima ao reservatório da autarquia.

“A água foi direcionado totalmente para dentro do prédio, o que ocasionou maiores transtornos”, diz.

Ruan também diz que a oscilação do solo ou mudanças de temperatura podem ter contribuído para o problema.

Ele explica que a autarquia possui uma comissão de ressarcimento de danos que entrará em contato com a administradora do prédio afetado. Um morador chegou a perder o veículo e outros prejuízos também foram registrados. “O Samae fará uma análise e, em breve, dará resposta a essas solicitações”.