Recuperado de lesão, Robinho critica o calendário: “coisa meio desumana”

Sem jogar desde 15 de janeiro por conta de uma lesão muscular, o meia Robinho comemora o fato de estar disponível para o próximo jogo do Brusque, mas alfineta o calendário do futebol brasileiro. Entre sua estreia e seu muito provável retorno nesta quarta-feira, 12, passaram-se sete partidas. O quadricolor visita o Santa Catarina no Alfredo João Krieck, em Rio do Sul, com apito inicial às 20h.

“É uma coisa até meio desumana o que estão fazendo. [Jogando] quarta e sábado, quarta e sábado, o tempo todo. É impossível recuperar, você tem que ter um elenco gigantesco. Dificulta para todos os clubes. Mas este é o calendário brasileiro, nosso calendário nacional. Os estaduais estão sendo uma loucura e a gente tem que dar conta do recado, não tem jeito”, afirma.

Após esta quarta-feira, 12, em Rio do Sul, o Brusque joga no domingo, 15, contra o Concórdia, também fora de casa. E na quarta-feira, 19, o quadricolor faz uma viagem de milhares de quilômetros rumo a Macapá, para jogar contra o Trem pela primeira fase da Copa do Brasil.

“Infelizmente, o futebol brasileiro é assim e temos que estar preparados para tudo. A gente tá focado, sabe que tem dois jogos fora de casa e a gente precisa pontuar, não tem como. Temos que pontuar para poder entrar logo nesse G-8 e se classificar. Depois, focar totalmente na Copa do Brasil. A gente sabe que é uma viagem muito longa também, muito difícil”, comenta.

“Os primeiros jogos da Copa do Brasil são sempre complicados, fora de casa. Mas estamos preparados para ir lá e fazer uma grande partida.”

Reforço para a temporada 2025, Robinho fez uma única partida pelo clube. Na primeira rodada, em 15 de janeiro, contra o Marcílio Dias, o jogador entrou durante o segundo tempo e chegou a marcar um gol anulado por impedimento. Ficou de fora de todos os jogos seguintes, em recuperação de lesão muscular.

“Passei alguns dias de fora, vendo o time jogar, sofrendo bastante do lado de fora, querendo estar dentro de campo, ajudando os companheiros.”

