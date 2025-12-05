Rede de sorveteria inaugura nova unidade em Brusque

O Chiquinho Sorvetes inaugura, ao meio-dia desta sexta-feira, 5, sua unidade na praça de alimentação da megaloja Havan, em Brusque. Com a abertura, o público passa a contar com mais uma opção de sobremesa no local.

O estabelecimento passa a operar diariamente, de segunda-feira a domingo, das 11h às 22h, incluindo fins de semana e feriados.

O empresário Luciano Hang visitou a estrutura e celebrou a chegada da nova operação.

“É uma alegria ver a nossa praça de alimentação ganhar mais uma marca que o público adora. O Chiquinho Sorvetes tem produtos saborosos, feitos com capricho, e que combinam muito com a experiência que queremos oferecer em nossas megalojas. Tenho certeza de que será um sucesso e que os clientes vão aproveitar cada visita”.

