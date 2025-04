Rede de supermercados de Brusque está entre as 100 maiores do país

A rede de supermercados Archer está em 92º lugar entre as 100 maiores empresas do varejo alimentar do país. A lista é feita pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e possui 1.017 colocados.

O faturamento anual da empresa foi de R$ 892.320.060. A rede ocupa a mesma posição do ano passado.

Outro supermercado que também aparece na lista é o Carol, de Guabiruba, que ocupa o 152º lugar. Ele conta com faturamento anual de R$ 411.240.363. Já em 2024, a empresa ocupava o 148º lugar. Para acessar o ranking completo, basta clicar aqui.

Setor trilionário

O faturamento do setor, que abrange 424.120 lojas e 30 milhões de consumidores no país, alcança R$ 1,067 trilhão, equivalente a 9,12% do PIB nacional.

Pelo segundo ano consecutivo, Carrefour, Assaí e Grupo Mateus lideram, nesta ordem, o ranking. Já na quarta colocação há novidade: a posição passa a ser ocupada pela rede Supermercados BH.

O levantamento é desenvolvido pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Abras, em parceria com a NielsenIQ, e chega a sua 48ª edição.

