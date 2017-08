O cirurgião plástico Jair Maciel, de Balneário Camboriú, passou a última semana operando em Curitiba. Durante a passagem pela capital paranaense, o cirurgião pode aprimorar seus conhecimentos sobre as cirurgias da face, rejuvenescimento da face e pescoço com André Auersvald, uma referência no segmento. André Auerswald é membro da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, e em 2001 recebeu o prêmio de Melhor Artigo do Ano pela mesma associação. Buscando se aperfeiçoar com técnicas avançadas que permitem a reversão da flacidez da pele e da musculatura, o médico cirurgião plástico Jair Maciel tem se dedicado exaustivamente no assunto.