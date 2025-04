Enraizado na identidade alemã, o Colégio Cônsul investe também nas trocas culturais. Realizando projetos de intercâmbio, primeiramente em parceria com o Liceu Justus-Knecht-Gymnasium, com apoio da Badisch-Südbrasilianische Gesellschaft (BSG), e no último ano com o Gymnasium St. Paulusheim, instituição localizada em Bruchsal, na Alemanha. A iniciativa promove a integração entre culturas e fortalece o ensino da língua alemã, ofertada como atividade extraclasse.

Para atender à crescente demanda de estudantes, o Colégio mantém-se em constante evolução. Nesse contexto, surgiu a necessidade da construção de um novo espaço: o Bloco Pastor Sandreczki, com 3 mil m² de área. Financiada pela Fundação Educacional Luterana, a obra tornou-se um marco arquitetônico no Centro de Brusque, reunindo modernidade, acessibilidade, sustentabilidade e conforto, em sintonia com o ideal de permanente aprimoramento que guia a trajetória do Colégio.

Após o período da pandemia, foi criado o Programa ONU, projeto inovador de Simulação da Assembleia da ONU, que prepara os alunos para eventos acadêmicos internacionais no formato MUN (Model United Nations). Com isso, estudantes do Cônsul passaram a representar a instituição em conferências tanto no Brasil quanto em diversos países do hemisfério norte, vivenciando experiências acadêmicas globais.