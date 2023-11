Mesmo mantendo o jeans como carro-chefe, a Rocksham tem um vasto catálogo que vai ao encontro das principais tendências do mercado. Com as chamadas coleções-cápsulas, promove lançamentos pontuais que acompanham a moda contemporânea, sem tirar espaço dos mais clássicos e perenes best sellers. A busca por alta qualidade em tecido e caimento, aliada à durabilidade de cada peça, torna a Rocksham uma Marca cada vez mais completa.

“ o cliente pode sair da Rocksham com um look completo. Se no início da marca própria havia o foco no jeans, pode sair com jeans, blusa, cropped, jaqueta, complementos do dia a dia. E temos trazido uma gama de tecidos diferenciados, atuais, como o linho, aproveitando as origens da empresa com modelagem para o que a marca é ”, destaca a diretora de marketing, Vanda Dezideiro.

Além do e-commerce, a Rocksham atua em quatro lojas em Brusque: no Centro, na avenida Primeiro , na FIP e no All Shopping, com atendimento que condiz com o nível de excelência e de experiência da marca.