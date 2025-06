Reforçado, Brusque recebe o Tombense e tem nova chance de alcançar a liderança

O Brusque volta ao Augusto Bauer neste domingo, 15, para enfrentar o Tombense a partir das 16h30, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Reforços recentes, o lateral Caio Gomes, o volante Bernardo e o atacante Udeh Clinton deverão está à disposição do técnico Filipe Gouveia. Uma vitória pode levar a equipe ao primeiro lugar.

Dentro de casa, o Brusque tenta se recuperar da pesada derrota sofrida em 1º de junho diante do Confiança, por 4 a 1, em Aracaju. Ainda assim, a equipe inicia a rodada na terceira posição, com oito gols marcados e seis sofridos em quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

Se vencer o Tombense, o quadricolor pode chegar à liderança. Para isto, a Ponte Preta não poderá ganhar do ABC no Moisés Lucarelli e o Caxias não poderá vencer o Botafogo-PB em João Pessoa. As duas partidas serão disputadas neste sábado, 14.

Leia também:

1. Brusque contratou oito estrangeiros em menos de um ano

2. Ianson reencontra o Brusque, mas como adversário: “vai ser um jogo especial”

Reforços recentes, o lateral Caio Gomes, o volante Bernardo e o atacante Udeh Clinton foram regularizados no último dia da janela de transferências.

O centroavante Rodrigo Pollero foi reintegrado ao grupo, mas segue em disputa com o clube sobre os salários não recebidos neste ano. Uma proposta feita pela diretoria foi recusada prontamente pelo jogador. Na situação atual, o uruguaio deve entrar com uma ação na FIFA para conseguir o que tem a receber. Seu contrato de empréstimo termina em julho.

Cartões

Continuam pendurados o lateral-esquerdo Alex Ruan, o atacante Diego Mathias e o técnico Filipe Gouveia. O treinador está suspenso por ter recebido cartão vermelho na rodada anterior.

O zagueiro Roberto também está suspenso após ter recebido cartão vermelho direto. Como já tinha um amarelo em jogos anteriores e já havia sido advertido com cartão quando estava em campo, ele estará pendurado com dois amarelos após cumprir a suspensão.

Lesões

O Brusque segue com desfalques importantes por lesão. O centroavante Álvaro deve perder o restante da temporada por ruptura do tendão de Aquiles. Dois laterais seguem fora: Mateus Pivô se recupera de uma fratura na perna com lesão do tornozelo, enquanto Alex Ruan tem retorno previsto para o meio de julho por estiramento na coxa.

O goleiro Jordan segue em recuperação de uma ruptura de ligamento do joelho e o zagueiro Dionatan tem um estiramento na coxa. Com desconforto muscular, o volante Carlos Biro deve ficar fora do jogo deste domingo.

Escalações prováveis

Uma escalação provável com três zagueiros tem Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Diego Mathias, Jean Mangabeira, Biel, Ítalo; Thomaz; Robinho e João Veras.

De outra forma, Filipe Gouveia pode escalar um time com Matheus Nogueira; Caio Gomes, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ítalo; Jean Mangabeira, Biel; Diego Mathias, Robinho, Paulinho Moccelin; João Veras.

Tombense

O Tombense abre a rodada na 11ª posição, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. A equipe mineira não vence há quatro partidas, com três empates e uma derrota desde que venceu o Itabaiana em casa por 2 a 0. Fora de casa, ainda não conquistou nenhuma vitória pela Série C.

O volante Mila está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também volante, Fabrício Dias está à disposição do técnico Raul Cabral após ter cumprido suspensão.

Estão pendurados o lateral-direito Léo Pereira, o lateral-esquerdo Kaike e o volante André Cardoso.

Raul Cabral organizou escalações com várias diferenças nas últimas cinco rodadas. Uma escalação viável é Matheus Aurélio; Léo Pereira, Ianson, Roger Carvalho, Kaike; Rickson, Fabrício Dias; Jefferson Renan, Ingro (Anderson Ligeiro), Pedro Oliveira; Zé Eduardo (Rafael Silva).

Reencontros

O zagueiro Ianson e o atacante Jefferson Renan, do Tombense, deixaram suas marcas no Brusque. Ianson acumulou mais de 200 jogos somando suas passagens de 2016 e de 2018 a 2025, com seis títulos conquistados. Jefferson Renan jogou no quadricolor de 2017 a 2019 e em 2020, sendo peça importante nos títulos do Brasileiro Série D em 2019 e da Copa SC em 2018.

Retrospecto

4 jogos oficiais

2 vitórias do Brusque

2 vitórias do Tombense

2 gols do Brusque

3 gols do Tombense

O Brusque os dois jogos que fez contra o Tombense no Augusto Bauer. Tanto na Série C de 2020 quanto na Série B de 2022, venceu por 1 a 0. As vitórias do Tombense foram por 2 a 0 e 1 a 0 nas respectivas competições.

Arbitragem

O trio é amazonense. Ivan da Silva Guimaraes Junior apita a partida, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso. Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC) é o quarto árbitro.

Brusque x Tombense em tempo real

Acompanhe Brusque x Tombense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

Atualização em 12/06/2025 às 13h31: a matéria dizia que o preparador de goleiros Márcio Quevedo estava suspenso por cartão vermelho, conforme constava na súmula de Confiança 4×1 Brusque. Contudo, o cartão foi para técnico Filipe Gouveia, que está suspenso, conforme adendo publicado no site da CBF oito dias após a partida. O texto foi corrigido.

Assista agora mesmo!

Lendas cercam antigo cemitério polonês de Botuverá, marca da imigração ao município: