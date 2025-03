Reforçado, Brusque visita o Olaria pela segunda fase da Copa do Brasil

O Brusque enfrenta o Olaria às 21h30 desta quinta-feira, 6, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe tem à disposição os reforços anunciados nos últimos dias e tenta passar à terceira fase por uma premiação superior a R$ 2 milhões brutos. Do outro lado, o time carioca faz sua segunda partida em 2025, após ter eliminado o ABC.

Filipe Gouveia comandou treinos na segunda, 3, e na terça-feira, 4, no CT do Marreco, com treinos técnicos e táticos. Na manhã de segunda-feira, o preparador físico George Castilhos ministrou treinos de força.

Agora o time possui à disposição um sexteto de reforços recentes: o goleiro André Luiz; o zagueiro Thiago Freitas; o lateral-esquerdo Ítalo; o lateral-direito Simón Contreras; e os atacantes Neicer Acosta e João Veras. Nenhum deles estreou.

Se Filipe Gouveia repetir a tendência dos jogos mais recentes, poderá colocar a campo um time com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar (Carlos Biro), Biel; Diego Mathias, Robinho, Guilherme Pira; Robson Luiz (Pollero).

O quadricolor não perde há quatro partidas, mas seu último jogo terminou mal: eliminação nos pênaltis diante da Chapecoense, no Augusto Bauer, pelas quartas de final do Catarinense.

Viagem

A delegação do Brusque partiu ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 5, com conexão em Guarulhos (SP). A previsão é chegar ao Rio por volta das 17h. Ainda está prevista uma atividade na manhã do jogo. O time deve chegar de volta a Brusque no fim da manhã de sexta-feira, 7.

Em Copa do Brasil

O Brusque tenta chegar à terceira fase da Copa do Brasil pela terceira vez. Isto só aconteceu em 2024, quando a fase já era imediatamente anterior às oitavas de final; e em 2020, quando a quarta fase era a que antecedia as oitavas de final.

No ano passado, eliminou o ABC nos pênaltis, fora de casa, e caiu na terceira fase contra o Atlético-GO. Em 2020, eliminou o Remo, com 5 a 1 no Augusto Bauer, e ainda passou da terceira fase com vitórias sobre o Brasil de Pelotas.

Esta é a 10ª participação do Brusque na Copa do Brasil, e a quinta vez que o time consegue passar da primeira fase. A única chance de classificação para a edição de 2026 é se o time vencer a Copa Santa Catarina, mas a participação quadricolor não está confirmada.

Olaria

O Olaria participa da Copa do Brasil pela segunda vez e, pela primeira vez, passou da primeira fase. Venceu o ABC por 1 a 0 no estádio Moça Bonita, do rival Bangu. Seu estádio, na rua Bariri, não tem iluminação para jogos noturnos, o que impede a realização de partidas da Copa do Brasil.

Um dos jogadores mais experientes é o zagueiro Jefferson Formigão, que passou a maior parte de sua carreira no exterior. Aos 35 anos, acumula passagens por clubes de países como Itália, Portugal, Indonésia, Armênia, Grécia e Índia.

O time titular que venceu o ABC na primeira fase tinha Victor Hugo; Rossales, Brenner, Jefferson Formigão, Kauã; Wheidson Recife, Victor; Thaleco, Matheus Gama, Wesley Manga; Ryan.

Vários dos jogadores foram revelados nas categorias de base do clube ou já vem atuando pelo Azulão nas últimas temporadas. Dentre os principais destaques, estão o atacante Wesley Manga, autor do gol da classificação à segunda fase; e o goleiro Victor Hugo, que fez defesas importantíssimas contra o ABC. Ele passou pelo Carlos Renaux em 2023, sem entrar em campo.

Em fevereiro, o portal GE noticiou que a premiação que o Olaria receberia da CBF pela classificação à esta fase da Copa do Brasil corria o risco de ser penhorada por conta de dívidas acumuladas do clube.

Esta será a segunda partida do Olaria em 2025. O clube disputa a Série A2 do Campeonato Carioca e a Copa Rio, competições que iniciam em maio e julho, respectivamente.

Arbitragem

O trio é alagoano. Dênis da Silva Ribeiro Serafim apita a partida, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva. João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ) é o quarto árbitro. A partida não tem arbitragem de vídeo.

Olaria x Brusque em tempo real

Acompanhe Olaria x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 21h30.

