Reforços do Concórdia ficam fora da estreia contra o Carlos Renaux por falta de registro; entenda

O Concórdia, adversário do Carlos Renaux na estreia do Campeonato Catarinense 2026 nesta quinta-feira, 8, em Brusque, teve um problema de última hora para o jogo. Vários reforços não conseguiram ser registrados e, por isso, o clube terá um elenco curto para o duelo na Arena Simon, que está marcado para às 19h.

De acordo com a assessoria, o clube já estava com receio de que isso fosse acontecer, mas as taxas foram todas pagas e, portanto, a questão financeira não foi um problema.

Segundo a assessoria do clube, por conta do recesso da Federação Catarinense de Futebol (FCF), entre 19 de dezembro e 5 de janeiro, o tempo hábil para a inscrição foi curto. Além disso, houve também um erro na inserção de dados na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que rejeitou alguns pedidos. Quando o clube tentou inserir novamente, não foi possível regularizar os todos os reforços a tempo do duelo contra o Renaux.

Por conta disso, vários jogadores que viajaram até Brusque para o jogo não vão poder ser utilizados pelo técnico Henrique Barcellos.

Os nomes de Gregory e João Augusto (goleiros), Kaik Viçoza (lateral direito), Eberson Silva, Anthonio e Gaudêncio (volantes) e Caio Mota (atacante) entraram no sistema da CBF na quarta-feira, 7, e o do meia Denner na terça-feira, 6. No total, o Galo do Oeste contratou mais de 20 jogadores e apenas esses oito foram regularizados nos últimos dias.

Por conta disso, jogadores do sub-16 foram chamados de última hora para viajar a Brusque nesta quinta-feira e se juntar ao elenco que enfrentará o Carlos Renaux.

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

