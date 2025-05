Reforma atrasada e goteiras: UBS da rua Nova Trento enfrenta problemas estruturais em Brusque

A reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) da rua Nova Trento, localizada no bairro Azambuja, em Brusque, está atrasada devido ao descumprimento contratual por parte da empresa responsável, contratada pela prefeitura. Além disso, goteiras foram registradas no teto da unidade durante as chuvas da quarta-feira, 21.

Imagens do local foram enviadas ao jornal O Município por uma leitora na manhã desta sexta-feira, 23. A mulher, que preferiu não se identificar, visitou a UBS na quinta-feira, 22.

Na ocasião, uma das paredes apresentava tinta descascando e mofo na parte superior. Em um dos corredores, diversos baldes estavam posicionados para conter as goteiras do teto. Também havia uma placa informando que o piso estava escorregadio.

“Com a chuva, a situação está piorando cada vez mais. Eles arrumam a parte do estacionamento, mas a interna não. É uma situação bem degradante. Também estão fazendo uma gambiarra para um ar-condicionado funcionar em uma sala”, relatou.

Manifestação da prefeitura

Questionada sobre os reparos, a Prefeitura de Brusque se manifestou por meio de nota. Segundo o comunicado, a empresa contratada para a reforma tem descumprido prazos e outras obrigações contratuais, o que tem causado o atraso nos trabalhos.

A prefeitura informou que a Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) e a Secretaria de Saúde estão adotando medidas administrativas contra a empresa, incluindo o envio de notificações formais com apontamentos de irregularidades.

Confira a nota na íntegra:

“A Prefeitura informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rua Nova Trento sofreu danos em decorrência das fortes chuvas registradas no dia 21 de maio de 2025 (quarta-feira).

Ressaltamos que a unidade encontra-se em processo de reforma, sob responsabilidade de uma empresa contratada por meio do Contrato nº 27/2024. No entanto, a obra tem enfrentado diversas paralisações em razão do reiterado descumprimento de prazos e outras obrigações contratuais por parte da empresa executora.

Diante disso, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE) e a equipe de fiscalização contratual, vem adotando as medidas administrativas cabíveis, incluindo o envio de notificações formais com apontamentos de irregularidades”

