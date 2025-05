Reforma do parque Leopoldo Moritz, em Brusque, chega à reta final; saiba quando o local será reaberto

A reforma do parque Leopoldo Moritz, em Brusque, está na reta final, e já há previsão para a reabertura do espaço, fechado desde abril. As melhorias estão sendo realizadas pela nova concessionária, a Cooperativa Cervejeira Sul Brasil (Cocersul), responsável pela revitalização do local.

A reabertura está prevista para junho, quando o parque voltará a receber a comunidade, com entrada gratuita, conforme estabelecido em contrato.

Entre as principais mudanças estão a reforma completa da ponte de madeira, a reestruturação da área da antiga lanchonete — que está sendo adaptada para abrigar uma moderna conveniência — e a instalação de novos equipamentos, como chopeiras, que farão parte dos serviços da área gastronômica prevista no projeto.

Essas são consideradas as melhorias mais relevantes para a reabertura, embora não sejam as únicas previstas.

“Com certeza vamos transformar esse parque em um diferencial para Brusque, talvez não imediatamente na abertura, mas ao longo deste ano e em 2026. Temos um plano mais amplo de modificações para o espaço”, afirmou o presidente da Cocersul, Cícero Klas.

“Nossa intenção é que o parque tenha um visual mais aberto, com mais entrada de luz e uma sensação de amplitude, permitindo que os visitantes possam visualizar todo o espaço de qualquer ponto”, completou Cícero.

Concessão do parque

A concessão do parque Leopoldo Moritz faz parte da política de parcerias entre o município e a iniciativa privada, com o objetivo de qualificar os equipamentos públicos, estimular a economia local e ampliar as opções de lazer e convivência urbana.

“O parque Leopoldo Moritz é um símbolo afetivo para muitos brusquenses, e sua reestruturação representa um avanço importante na estratégia do município de buscar soluções inovadoras para a gestão de espaços públicos”, destacou o diretor-geral de Gestão Estratégica da Prefeitura de Brusque, João Tusset.

O secretário da pasta, José Henrique Nascimento, também se mostrou otimista com o futuro das parcerias na cidade.

“Estamos iniciando um novo ciclo em Brusque, com parcerias de sucesso entre o poder público e a iniciativa privada. Quem ganha com isso é a nossa população”, afirmou.

