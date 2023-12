Reforma do Pronto Atendimento Santa Terezinha deve ser concluída neste mês de dezembro, segundo a Secretaria de Infraestrutura

A reforma no Pronto Atendimento (PA) Santa Terezinha deve ser concluída até o dia 20 de dezembro. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Estratégica, o prédio também servirá como uma Clínica de Especialidades.

No momento, a empresa está realizando os últimos reparos no prédio. O investimento da obra supera o valor de R$ 1 milhão e 600 mil reais. A expectativa é que o PA Santa Terezinha comece os atendimentos à população em 2024.

“Acabamentos nas pinturas, instalações de portas, sistema de proteção contra incêndio e rede de lógica são alguns dos trabalhos que estão sendo realizados no local. Infelizmente o local é frequente alvo de pichação, tentativa de arrombamentos, furtos e depredação, isso acaba atrasando os trabalhos da empresa”, explica a fiscal responsável pela obra, Ananda Pertile Markoski.

Ainda de acordo com a fiscal, após finalizar a reforma, iniciarão os trabalhos de readequação da rede de energia elétrica do local. “Devido às alterações na logística do local, a entrada de energia do prédio precisa ser alterada, com a instalação de uma subestação. Esse é um trabalho que deve ser realizado em um mês, após finalizados os trâmites da licitação”, finalizou Ananda.

