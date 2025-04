Região de Brusque terá mudança no quadro de delegados da Polícia Civil; conheça os novos nomes

A região de cobertura da Polícia Civil que abrange os municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá passará por mudanças na composição de seus delegados. A principal novidade é que, com as alterações, os municípios contarão com um delegado a mais no total. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 11, pelo delegado regional Fernando de Faveri.

De acordo com ele, deixam os cargos os delegados Vitor Gustavo Alves Machado, que atuava na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Brusque (DPCO), e Thiago de Oliveira, da DPCO de São João Batista.

Em contrapartida, chegam os delegados Rodrigo Duarte de Andrade e Thiago Fernando dos Santos Reis, ambos para a DPCO de Brusque, além de Cristiano Sousa, que assume na DPCO de São João Batista.

“Desejo sucesso aos que partem, agradecendo publicamente pelo excelente trabalho prestado durante o tempo em que atuaram conosco. Ao mesmo tempo, dou as boas-vindas aos novos colegas. Como se nota, com essa transição, teremos o saldo positivo de um profissional a mais na equipe”, destacou Fernando de Faveri.

Leia também:

1. Duas pessoas morrem em acidente em São João Batista; motorista que causou colisão foi preso por embriaguez

2. Caça aos ovos, feijoada e Good Times: confira sete coisas para fazer em Brusque e região neste fim de semana

3. Filme de suspense ‘Drop: Ameaça Anônima’ chega aos cinemas de Brusque; confira programação

4. Deputado destina R$ 300 mil para construção de quadra esportiva em creche de Brusque

5. Confira programação das igrejas de Brusque e região para Domingo de Ramos e Semana Santa

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: