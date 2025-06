O fim de semana teve início sob a influência da instabilidade climática, que se espalhou por toda a região de Brusque.

Como resultado, embora grande parte da programação tenha sido mantida, algumas atividades previstas ao ar livre precisaram ser ajustadas devido às condições desfavoráveis.

Dia da Família adiado

Em Guabiruba, o tempo úmido forçou o adiamento do Dia da Família, que então seria realizado neste sábado, 14, na Praça Theodoro Debatin.

A iniciativa, organizada pelo Clube de Pastores do município, prometia reunir diversas famílias em uma programação especial ao ar livre, mas precisou ser postergada por conta das condições climáticas adversas.

Uma nova data, pois, ainda será definida.

Arraiá Solidário em Brusque

Enquanto isso, em Brusque, a 3ª edição do Arraiá Solidário segue mantida, mesmo diante da umidade persistente marcando este sábado.

Realizado no pavilhão de eventos Maria Cecília Vidotto Imhof — o popular pavilhão da Fenarreco — o evento contou, no decorrer da manhã, com uma movimentação ainda discreta por parte do público.

A festa junina, que tem entrada gratuita, se estende até o domingo, 15, e conta com uma ampla programação voltada para toda a família.

Solidariedade e cultura em Brusque

Organizado pela Associação Mãos do Bem em parceria com a Prefeitura de Brusque, o evento também recebe o apoio do Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Acibr, além de 14 entidades beneficentes.

O destaque vai para a praça de alimentação, cuja renda será revertida integralmente para projetos sociais dessas instituições.

Quem comparecer ao local ainda pode contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível.

Além de valorizar a cultura junina, o Arraiá Solidário cumpre um papel fundamental de engajamento social.

Entre as atrações, o público pode aproveitar apresentações musicais, barracas com comidas típicas e atividades pensadas para todas as idades.

Mesmo com o tempo fechado, a expectativa dos organizadores é que a presença de público aumente ao longo do dia e, principalmente, na noite de sábado, quando as principais atrações se concentram.

As imagens registram os primeiros momentos do Dia da Família em Guabiruba, quando a chuva levou a organização a adiar o evento, apesar da discreta movimentação inicial do público.

Além disso, a galeria também traz registros do pavilhão da Fenarreco, em Brusque, onde o Arraiá Solidário segue mantido.

As cenas mostram detalhes da estrutura montada, os preparativos e os bastidores da festa, mesmo diante do tempo instável que marcou o início deste sábado.

Brusque no Arraiá Solidário

Dia da Família em Guabiruba



