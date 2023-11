Reinaugurada a Academia da Saúde do Santa Luzia, em Brusque

Na manhã desta terça-feira, 14, foi reinaugurado o espaço do Programa Academia da Saúde. Agora, o projeto passará a atender em local próprio no polo do bairro Santa Luzia. O espaço fica na rua Augusto Klapoth, ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Clara Maria Furtado.

O projeto Academia da Saúde iniciou em 2017, e promove atividades físicas como uma ferramenta de saúde. O espaço oferece atividades como pilates, treinamento funcional, treinamento de coluna, grupo de idosos, entre outros.

“Essa inauguração representa muito para comunidade Santa Luzia e região”, ressalta o coordenador do Programa, Marlon Imhof. “É um momento que a população verá promoção da saúde, para melhor a rotina da população. O cronograma de atividades está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS)”.

O local já havia sido inaugurado, e desde de 2020 vinha fechado. Agora, com a reinauguração, a comunidade da região poderá aderir ao programa. Para acessar os serviços oferecidos, a população deve se dirigir ao espaço e fazer seu cadastro. O programa é destinado a todos, sem restrição de idade, e é totalmente gratuito.

A secretária de Saúde, Thayse Rosa, destacou a importância da ferramenta. “A entrega desse espaço é fazer jus ao investimento que foi feito e que estava fechado desde 2020. A gente fica muito feliz, pois é um espaço importante que vai fazer a promoção de saúde e atuar na linha de prevenção de doenças”, comenta.

Já o prefeito André Vechi enfatizou os benefícios que espaços como o da Academia da Saúde trazem para a população. “Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em um contexto mais amplo. Quando a gente trabalha no sentido de prevenção, faz com que a população tenha uma qualidade de vida, e que no futuro não insista tanto em medicamentos e previna as doenças”.

