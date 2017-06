Reiniciam as obras do PAC no bairro Nova Brasília

Na manhã desta quarta-feira, 7, o prefeito Jonas Paegle acompanhou o reinício das obras de implantação dos túneis subterrâneos, previstos para a obra do PAC, no bairro Nova Brasília. A empresa Catedral assumiu o compromisso com a Prefeitura de Brusque de finalizar a primeira parte da obra em 60 dias.

De acordo com o engenheiro do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI), Rafael Kniss, essa fase dos trabalhos compreende a conclusão da implantação dos túneis e a ligação dos equipamentos nas tubulações existentes, com a construção de caixas de passagem.

Ao todo, restam 59,5 metros de extensão para a finalização do túnel de 2,60 metros de diâmetro, que interliga os dois pontos da rua Osvaldo Niebhur. Já para o túnel de 1,60 metros de diâmetro que interligará a Rodovia Antônio Heil até a rua Ivandro Bruns, restam 38,5 metros de extensão.

Com o término da implantação dos anéis metálicos e a ligação das peças nas tubulações existentes, os transtornos causados na localidade por conta dos alagamentos serão minimizados. “Sabemos da importância dessa obra e estaremos juntos com a comunidade fiscalizando cada passo dos serviços. Em 30 dias voltaremos a nos reunir com os moradores, para avaliar os avanços da obra”, frisa Paegle.