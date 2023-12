Relatório do IMA mostra quais praias perto de Brusque estão próprias e impróprias para banho

O terceiro relatório de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina durante a temporada de verão aponta quais praias perto de Brusque estão próprias e impróprias para banho. As coletas foram realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro e o relatório foi divulgado nesta quinta-feira, 21.

O Litoral catarinense é, muitas vezes, o destino de moradores de Brusque para as comemorações de fim de ano. A situação das praias nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Itapema, Porto Belo, Bombinhas e Penha está listada abaixo.

O relatório do IMA completo, com outras praias catarinenses, pode ser acessado clicando aqui. As informações sobre balneabilidade são atualizadas frequentemente. Confira, abaixo, a situação de cada praia da região:

Itajaí:

– Praia Brava (rua Doca Rebello, saída da lagoa e posto 11): imprópria

– Praia de Cabeçudas (rua Quintino Bocaiúva): imprópria

– Praia do Atalaia (posto salva-vidas): própria

Balneário Camboriú:

– Praia de Laranjeiras (no meio da praia): própria

– Praia de Taquaras (em frente à escola): própria

– Praia de Taquaras (em frente à lagoa): imprópria

– Praia central (todos os pontos): imprópria

– Praia do Estaleirinho (rua José Amaro da Cunha): própria

– Praia do Estaleiro (ruas Domingos Fonseca e Napoleão Vieira): própria

Navegantes:

– Praia de Navegantes (posto 7 e foz do rio Gravatá): imprópria

– Praia de Navegantes (rua Julia do Nascimento e avenida João Sacavem): própria

Itapema:

– Praia de Itapema (ruas 113, 149, 319, 129 e 163): própria

– Praia de Itapema (ruas 227, 205 e 261): imprópria

– Praia do Porto (rua 1100): imprópria

Porto Belo:

– Praia de Perequê (foz do rio Perequezinho): imprópria

– Praia de Perequê (ruas Rubens Alves e Fonseca Neves): própria

– Praia de Porto Belo (ao lado do trapiche e rua Gualberto Leal Nunes): própria

– Praia de Porto Belo (rua João Guerreiro): imprópria

Bombinhas:

– Praia de Bombas (rua Martin Pescador e à esquerda do riacho): própria

– Praia de Bombas (rua Tiriba): imprópria

– Praia de Bombinhas (avenida Manoel José dos Santos e rua Castanheta): própria

– Praia de Bombinhas (perto do riacho): imprópria

– Praia de Zimbros (rua rio Madeira): imprópria

– Praia do Canto Grande (perto do trapiche): própria

– Praia do Mariscal (avenida Água Marinha): própria

Penha:

– Praia Alegre (travessa Marcelo dos Santos e foz do rio Piçarras): imprópria

– Praia de Armação do Itapocorói (praia do Quilombo): própria

– Praia de Armação do Itapocorói (praia da Fortaleza, rua Maria Emília da Costa e rua Antonio Aniceto da Costa): imprópria

– Praia da Saudade (perto da entrada): própria

– Praia de São Miguel (rua Arno Becker): própria

– Praia Grande (perto das pedras): própria

– Praia Vermelha (rua principal de acesso): própria

– Prainha da Penha (perto da rotatória de retorno): própria

