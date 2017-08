Um hotel que oferece a seus hóspedes a possibilidade de desconectar da rotina acelerada das grandes cidades e passar alguns momentos em harmonia com a natureza, com boas companhias ou consigo mesmo. Localizado na charmosa cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o Vila Inglesa se coloca como uma opção de hospedagem para quem busca relaxamento com sofisticação e beleza em um cenário inspirador.

O contato com o meio ambiente possibilita a desconexão da agitação do dia a dia e acontece naturalmente, pois o hotel está cercado pela vegetação típica da região serrana paulista. Para promover os cuidados especiais de relaxamento e beleza, o Vila Inglesa dispõe de um menu de massagens, que são realizadas por profissionais capacitados em salas especialmente pensadas para integrar o momento ao belo cenário ao redor.

São quatro os tipos de massagens oferecidas aos hóspedes: massagem relaxante, que tem o objetivo de desvigorar a musculatura e liberar endorfinas, o que alivia o estresse acumulado; relaxamento facial, que melhora a mobilidade dos tecidos finos faciais, a textura e a maciez da pele; massagem com pedras quentes e óleos essenciais aquecidos, que proporciona relaxamento através do equilíbrio de chacras; e a drenagem linfática, que desintoxica os órgãos e tecidos superficiais e permite o relaxamento e melhora de edemas comuns a retenção de líquidos.

Todos os serviços têm duração de uma hora. Os hóspedes interessados devem realizar o agendamento com, pelo menos, duas horas de antecedência.

Sobre o Hotel Vila Inglesa

O Hotel Vila Inglesa foi aberto há mais de 60 anos em Campos do Jordão, a apenas cinco minutos de distância do centro turístico da Vila Capivari, na Serra da Mantiqueira. A infraestrutura do estabelecimento inclui 37 apartamentos com amenidades da L’Occitane, parquinho, brinquedoteca, estrutura de arvorismo, academia, horta, pomar, sauna, sala de massagem, salão de jogos, piscina aquecida, quadras de tênis e de vôlei.

Entre as atividades do hotel estão caça ao tesouro, alimentação de coelhos, almoços e oficinas de arte para as crianças, passeios de charrete, de bicicleta e a cavalo e piqueniques com os filhos nos jardins do hotel.

Fotos Divulgação