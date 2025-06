Relembre atuação de Francisco Cuoco no espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, em Guabiruba

O ator Francisco Cuoco, que morreu aos 91 anos na quinta-feira, 19, participou do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, em Guabiruba, em 2017. Na ocasião, interpretou o sumo sacerdote Neftali, um homem sábio e experiente.

As apresentações aconteceram nos dias 13 e 14 de abril de 2017. Na peça, a história da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo foi narrada por Maria. “Eu saio desta cidade modificado”, declarou o ator após as duas apresentações em Guabiruba.

“É impossível ter passado por esta cidade, com o público de ontem e de hoje, sem falar da organização, do trabalho dos contrarregras, dos recursos de som, iluminação e mecânica. É uma coisa extraordinária. Um dos maiores teatros do Brasil e do mundo”, avaliou.

Depois das encenações, o jornal O Município publicou uma matéria detalhando a passagem de Cuoco por Guabiruba, com destaque para o camarim improvisado e para a preparação do ator durante os ensaios.

O ator chegou ao município na noite do dia 12 de abril. Sorridente e silencioso, não se incomodou ao ser fotografado. Um camarim improvisado foi preparado pela Associação Artístico-Cultural São Pedro (AACSP).

Já no palco para o ensaio, deu uma amostra ao público presente de como imaginava representar o sumo sacerdote Neftali. Em matéria publicada por O Município, foi registrado que “o ensaio de quarta-feira começou com um pouco de atraso e encerrou próximo da meia-noite. Por isso mesmo, Cuoco deixou o pátio da comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba, sem falar com ninguém”.

Na manhã seguinte, participou de uma coletiva de imprensa e falou com carinho sobre as vivências iniciais no município. Ao final do espetáculo, agradeceu pela oportunidade de participar de uma montagem tão bem organizada e dirigida.

“Fiz um pequeno papel neste imenso espetáculo, no qual atuam centenas de voluntários, adultos e crianças, que se doam com a alma e com o coração. Vou ter este ano uma Páscoa diferente e quero que todos vocês levem no coração esta nossa alegria”, destacou.

Confira as fotos do ator:

Trajetória de Francisco Cuoco

Nascido em 1933, no bairro do Brás, em São Paulo, Francisco Cuoco veio de uma família simples e começou a trabalhar ainda jovem, ajudando o pai na feira. Na década de 1950, decidiu se dedicar às artes cênicas e ingressou na Escola de Arte Dramática (EAD), atual EAD da USP, onde iniciou sua formação como ator.

Embora tenha construído uma sólida carreira também no teatro e no cinema, foi na televisão que Cuoco se tornou um dos rostos mais conhecidos do país. Ao longo de décadas, marcou gerações com personagens de voz rouca, olhar intenso e grande carisma, se consolidando como um dos protagonistas mais emblemáticos da era de ouro da TV brasileira.

Ele estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu sedado durante todo o período. A informação foi confirmada por familiares, que não divulgaram a causa da morte. Cuoco deixa três filhos, Tatiana, Rodrigo e Diogo, e netos.

