Relembre quando as ruas de Brusque se transformavam em pistas para corridas de cavalos

Brusque teve, ao longo de sua história, várias ruas que se tornaram famosas por “sediarem” corridas de cavalos, especialmente entre o início do século XX e a década de 1960. Entre as mais lembradas estão a Rua das Carreiras (atual Hercílio Luz), a João Bauer, a Oswaldo Niebuhr e a Dorval Luz.

As corridas de cavalos eram uma tradição na época, realizadas em trechos de aproximadamente um quilômetro. Os animais recebiam nomes marcantes, como Relâmpago, Andorinha, Gavião, Corisco, Fuzil e Pombinho, entre outros.

No início do século, a rua das Carreiras ficou famosa pelas corridas e é lembrada como pioneira delas. Já década de 1930, Dorval Luz instalou uma raia próxima à estrada que levava a Blumenau. Já nos anos 1950, Oswaldo Niebuhr construiu uma pista em suas terras, no bairro Nova Brasília, consolidando o local como um dos principais pontos de disputa.

Aos fins de semana, cavalos, jóqueis, apostadores e entusiastas do esporte se reuniam para acompanhar as competições, que movimentavam a cidade. Figuras como Oswaldo Niebuhr, João Archer e Francisco Dall’Igna foram grandes incentivadores dessas provas.

No início da década de 1960, as corridas chegaram ao fim, mas permaneceram vivas na memória de muitos moradores.

Rua das Carreiras

Entre as ruas utilizadas para corridas de cavalos na época, talvez a mais famosa seja a Hercílio Luz, uma das mais tradicionais de Brusque. Ela já teve outros nomes ao longo do tempo, como General Osório e Siqueira Campos.

No entanto, para a maioria dos brusquenses, ela é conhecida como “Carreiras” ou, de maneira ainda mais espontânea, “Rua das Carreiras”. Esse nome popular, embora não oficial, tem origem nas antigas corridas de cavalos, chamadas na época de Karrenbahn, que significa pista de carrinho em alemão.

Relatos da época indicam que as corridas despertavam grande interesse e elevavam os ânimos. Proprietários de cavalos de outras localidades traziam seus animais para competir, e as disputas acirradas frequentemente terminavam em brigas.

Curiosamente, a cadeia da época ficava localizada na mesma rua, mas isso não parecia intimidar os entusiastas das corridas, que insistiam em discussões mais “sérias”.

O pesquisador e historiador Marlus Niebuhr entrevistou antigos moradores da rua em 1998, registrando seus relatos em um artigo arquivado no Centro de Documentação Oral e Memória (Cedom) da Unifebe.

Segundo Irma Zinck Müller, uma das entrevistadas, as brigas eram uma consequência comum das corridas de cavalos. Falecida, ela viveu na região desde seu nascimento, em 1914.

“Diziam que o juiz roubou, aí o ‘pau comia’. Chegavam até a puxar arma e tudo. E depois tem essa, o alemão gosta de cerveja e geralmente naquela altura eles estavam tomados”, contou ao pesquisador.

Oscar Willrich, outro entrevistado, contou que seu avô, ao chegar da Alemanha, foi morar na Rua das Carreiras.

“Ele comprou barato naquela época, eu acho que até davam terra”, recordou. Entre suas memórias, destacou que as corridas proporcionaram momentos de diversão e sociabilidade.

Outras pistas famosas

Registros antigos, resgatados pelo pesquisador Aluizio Haendchen Filho, indicam que, por volta de 1931, a atual Rua João Bauer também servia como pista para corridas de cavalos. Na década de 1930, ganhou destaque a raia de Dorval Luz, conhecida pelo prestígio e pelas apostas vultosas que movimentava.

Localizada próxima à Sancris, na rodovia Ivo Silveira, a pista de Dorval Luz reunia multidões. Em uma das provas disputadas na década de 1930, o jornal O Rebate registrou a presença de 1,3 mil espectadores — um público expressivo para a época.

Outro local emblemático para as corridas era a pista da rua Oswaldo Niebuhr, no bairro Nova Brasília. Situada antes da FIP, à direita da rodovia Antônio Heil no sentido Brusque-Itajaí, essa raia se tornou famosa na cidade.

Construída na década de 1950 por Oswaldo Niebuhr, a pista trouxe maior profissionalismo às disputas. O entusiasmo em torno do esporte levou, em 1955, à fundação do Jóquei Clube Brusquense, reunindo apaixonados por corridas de cavalos.

“Nos dias de prova, os competidores traziam cavalos de Timbó, Gaspar, Blumenau, Florianópolis e outras cidades. As apostas atingiam valores consideráveis, chegando a milhares de cruzeiros”, recorda o pesquisador.

Uma das imagens mais icônicas desse período foi capturada pelo lendário fotógrafo brusquense Erico Zendron: o corredor Euclides de Souza montado em seu puro-sangue Ouro Preto, eternizando um dos momentos áureos das corridas na região. Suspeita-se que a pista que aparece na foto é a da rua Dorval Luz.

“Juntos os dois nunca perderam uma carreira sequer. Conhecido por Quido ou Quidinho, com apenas 1,5 metros de altura, meu bisavô foi considerado por anos o melhor jóquei de carreiras de cavalos do estado. Ele tinha amor e dava a vida pelo cavalo”, lembrou Maicon Schelter em uma publicação no grupo Curto Fotos Antigas de Brusque, no Facebook.

