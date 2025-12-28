Relembre quando morador de Brusque ficou milionário ao acertar na Mega da Virada; prêmio agora é de R$ 1 bilhão

Encerram às 20h do dia 31 de dezembro as apostas na Mega da Virada. Neste ano, o prêmio estimado é de R$ 1 bilhão, o maior da história. O sorteio de 2017 tornou um morador de Brusque milionário.

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O sorteio ocorre às 22h do dia 31.

Milionário de Brusque

O ano de 2018 começou com um morador de Brusque milionário. Ele foi um dos vencedores da Mega da Virada, sorteada no dia 31 de dezembro de 2017.

Naquele ano, o sorteio teve 17 acertadores, que dividiram os R$ 306,7 milhões. Entre eles, o morador de Brusque, que levou R$ 18 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37.

Logo após o sorteio, o nome de diversos moradores de Brusque começaram a circular no WhatsApp como sendo do novo milionário da cidade, mas o verdadeiro vencedor nunca se revelou.

Prêmio não acumula

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.

