Relembre quando morador de Brusque ficou milionário ao acertar na Mega da Virada; prêmio agora é de R$ 1 bilhão
Nomes de possíveis vencedores circularam no WhatsApp em 2018, mas verdadeiro milionário de Brusque nunca se revelou
Encerram às 20h do dia 31 de dezembro as apostas na Mega da Virada. Neste ano, o prêmio estimado é de R$ 1 bilhão, o maior da história. O sorteio de 2017 tornou um morador de Brusque milionário.
As apostas da Mega da Virada podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O sorteio ocorre às 22h do dia 31.
O ano de 2018 começou com um morador de Brusque milionário. Ele foi um dos vencedores da Mega da Virada, sorteada no dia 31 de dezembro de 2017.
Naquele ano, o sorteio teve 17 acertadores, que dividiram os R$ 306,7 milhões. Entre eles, o morador de Brusque, que levou R$ 18 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37.
Logo após o sorteio, o nome de diversos moradores de Brusque começaram a circular no WhatsApp como sendo do novo milionário da cidade, mas o verdadeiro vencedor nunca se revelou.
O prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante.
