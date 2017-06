Repasses de subvenções do governo do estado para Brusque caem nos últimos anos

Em 2013, o governo estadual repassou R$ 2,26 milhões em auxílios e subvenções sociais para instituições de Brusque. Tratam-se de valores destinados a instituições públicas e privadas de caráter assistencial, em áreas diversas, como saúde, educação, assistência social, cultura e esporte.

No ano passado, o repasse foi R$ 1,52 milhão em subvenções sociais para o município, uma queda de 32,7%. Nos últimos anos, tem se revelado diminuição anual deste tipo de repasse.

Em 2014, por exemplo, foram repassados R$ 136 mil a menos do que o valor de 2013. Em 2015, por sua vez, o governo repassou R$ 583 mil a menos do que no ano anterior, o que se repetiu no ano passado, quando o repasse foi R$ 27 mil menor.

Nesta semana, o Observatório Social de Brusque (OSBr) divulgou levantamento sobre esse tipo repasse em 2017.

Até o momento, segundo dados apurados junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC), foram repassados R$ 293 mil para o município, divididos entre saúde (R$ 31 mil), assistência social (R$ 121 mil), cultura (R$ 7 mil) e outras áreas (R$ 133 mil). Educação e esporte não receberam recursos.

Ainda segundo números divulgados pelo OSBr, o valor recebido por Brusque neste ano é menor do que o de Guabiruba, município que possui cerca de 20 mil habitantes.

O município vizinho recebeu, em 2017, R$ 529 mil em subvenções sociais, sendo que a maior parte deste recurso destinado à saúde (R$ 255 mil).

A cultura recebeu R$ 68 mil, para a assistência social R$ 7,2 mil, e outros itens não especificados receberam R$ 133 mil.

Botuverá, com cerca de 5 mil habitantes, recebeu R$ 25,2 mil neste ano, destinados para itens não especificados.

Segundo informa o Tribunal de Contas, os números informados referem-se a três tipos de repasse financeiro. A primeira é a subvenção social, que é aquela aquela destinada à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, cultural e educacional.

Os auxílios, que são transferências de capital para investimentos, e as contribuições, que são os repasses destinados a atender despesas de manutenção.

Repasses para Brusque por ano

2017

Total: 293.073,00*

2016

Total: 1.520.987,05

2015

Total: 1.547.531,21

2014

Total: 2.130.504,21

2013

Total: 2.266.603,46

2012

Total: 1.840.657,64

Fonte: Tribunal de Contas do Estado

*valores apurados até junho