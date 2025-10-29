Reportagem de O Município fica em terceiro lugar no Prêmio Fiesc de Jornalismo
Cerimônia de entrega ocorreu na noite desta terça-feira, 28, em Florianópolis
Cerimônia de entrega ocorreu na noite desta terça-feira, 28, em Florianópolis
A reportagem do jornal O Município Blumenau intitulada “Procura-se uma rodovia duplicada” ficou em terceiro lugar na categoria Texto, no Prêmio Fiesc de Jornalismo 2025, da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, 28, em Florianópolis.
A reportagem premiada foi realizada por Eliz Haacke, Marlos Glatz, Luiz Antonello e Djoni Paul Richter e foi publicada no dia 8 de agosto deste ano.
A reportagem aborda como empresas de Blumenau driblam os gargalos da BR-470 enquanto cobram soluções do poder público.
O presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, destacou que assim como a indústria, a imprensa tem laços profundos nas suas comunidades, em todas as regiões de Santa Catarina.
“A imprensa tem papel fundamental e reforça o valor da mobilização e dão voz a movimentos como o da Fiesc em prol da infraestrutura, no acolhimento de migrantes ou nas negociações do tarifaço, por exemplo”.
O prêmio é realizado desde 1988 pela Fiesc e pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e tem a correalização de Sesi e do Senai e o apoio da Associação Catarinense de Rádio e TV (Acaert), da Associação dos Diários do Interior (ADI-SC), da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori-SC), do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de SC (Sindejor) e do Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão (Sert-SC).
TEXTO
OURO
Reportagem: A revolução biotecnológica em Santa Catarina
Veículo: Jornal ND (do Grupo ND) – Florianópolis
Autores: Felipe Alves, Germano Rorato, Gil Jesus da Silva, Paulo Rolemberg e Valeska Loureiro
PRATA
Reportagem: A bilionária revolução animal beneficia a todos, da granja à mesa
Veículo: Portal Exame
Autores: Rafael Martini e Leandro Fonseca
BRONZE
Reportagem: Procura-se uma rodovia duplicada
Veículo: O Município Blumenau
Autores: Djoni Paul Richter, Eliz Haacke, Luiz Antonello e Marlos Alfonso Glatz
VÍDEO
OURO
Reportagem: Indústrias com DNA Alemão e a Inovação que moldou Santa Catarina – Série Bicentenário
Veículo: ND TV Record Florianópolis
Autores: Allan Postal, Ana Beatriz Azevedo, Bethânia Guenther, Elva Obeso, Ivan Neves, Luan Vosnhak, Marcelo Campanholo, Marcelo Feble e Rodrigo Fructuoso
PRATA
Reportagem: Indústria de olho no futuro
Veículo: ND TV Record Joinville
Autores: Drica Fermiano e Márcio Falcão
BRONZE
Reportagem: Madeira de Origem – Série especial
Veículo: ND TV Record Florianópolis
Autores: Cristian Sagaz, Luan Diego Vosnhak e Marinês Barboza
ÁUDIO
OURO
Reportagem: Riquezas da Serra
Veículo: Rádio CBN Floripa
Autores: Elaine Simiano, Jean Raupp, Júlio Quadrado, Mariana Faraco, Mário César Gomes e Mateus Castro
PRATA
Reportagem: Indústria Acolhedora
Veículo: Rádio Peperi – São Miguel do Oeste
Autor: Marcos Meller
BRONZE
Reportagem: Educação que transforma e reescreve histórias de jovens e adultos na indústria catarinense
Veículo: Rádio ND FM – Joinville
Autores: André Celeste, Paulo Rolemberg e Valeska Loureiro