Reportagem de O Município fica em terceiro lugar no Prêmio Fiesc de Jornalismo

A reportagem do jornal O Município Blumenau intitulada “Procura-se uma rodovia duplicada” ficou em terceiro lugar na categoria Texto, no Prêmio Fiesc de Jornalismo 2025, da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). A cerimônia foi realizada nesta terça-feira, 28, em Florianópolis.

A reportagem premiada foi realizada por Eliz Haacke, Marlos Glatz, Luiz Antonello e Djoni Paul Richter e foi publicada no dia 8 de agosto deste ano.

A reportagem aborda como empresas de Blumenau driblam os gargalos da BR-470 enquanto cobram soluções do poder público.

O prêmio

O presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, destacou que assim como a indústria, a imprensa tem laços profundos nas suas comunidades, em todas as regiões de Santa Catarina.

“A imprensa tem papel fundamental e reforça o valor da mobilização e dão voz a movimentos como o da Fiesc em prol da infraestrutura, no acolhimento de migrantes ou nas negociações do tarifaço, por exemplo”.

O prêmio é realizado desde 1988 pela Fiesc e pela Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e tem a correalização de Sesi e do Senai e o apoio da Associação Catarinense de Rádio e TV (Acaert), da Associação dos Diários do Interior (ADI-SC), da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (Adjori-SC), do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de SC (Sindejor) e do Sindicato das Emissoras de Rádio e Televisão (Sert-SC).

Confira todos os vencedores

TEXTO

OURO

Reportagem: A revolução biotecnológica em Santa Catarina

Veículo: Jornal ND (do Grupo ND) – Florianópolis

Autores: Felipe Alves, Germano Rorato, Gil Jesus da Silva, Paulo Rolemberg e Valeska Loureiro

PRATA

Reportagem: A bilionária revolução animal beneficia a todos, da granja à mesa

Veículo: Portal Exame

Autores: Rafael Martini e Leandro Fonseca

BRONZE

Reportagem: Procura-se uma rodovia duplicada

Veículo: O Município Blumenau

Autores: Djoni Paul Richter, Eliz Haacke, Luiz Antonello e Marlos Alfonso Glatz

VÍDEO

OURO

Reportagem: Indústrias com DNA Alemão e a Inovação que moldou Santa Catarina – Série Bicentenário

Veículo: ND TV Record Florianópolis

Autores: Allan Postal, Ana Beatriz Azevedo, Bethânia Guenther, Elva Obeso, Ivan Neves, Luan Vosnhak, Marcelo Campanholo, Marcelo Feble e Rodrigo Fructuoso

PRATA

Reportagem: Indústria de olho no futuro

Veículo: ND TV Record Joinville

Autores: Drica Fermiano e Márcio Falcão

BRONZE

Reportagem: Madeira de Origem – Série especial

Veículo: ND TV Record Florianópolis

Autores: Cristian Sagaz, Luan Diego Vosnhak e Marinês Barboza

ÁUDIO

OURO

Reportagem: Riquezas da Serra

Veículo: Rádio CBN Floripa

Autores: Elaine Simiano, Jean Raupp, Júlio Quadrado, Mariana Faraco, Mário César Gomes e Mateus Castro

PRATA

Reportagem: Indústria Acolhedora

Veículo: Rádio Peperi – São Miguel do Oeste

Autor: Marcos Meller

BRONZE

Reportagem: Educação que transforma e reescreve histórias de jovens e adultos na indústria catarinense

Veículo: Rádio ND FM – Joinville

Autores: André Celeste, Paulo Rolemberg e Valeska Loureiro